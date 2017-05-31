Лёд и пламя на авансцене
27 мая Образцовая балетная студия «Арабеск» отметила свой 21 выпуск отчётным концертом «Авансцена». Как всегда, на концерте этого коллектива был аншлаг и ни одного свободного места. Почти два часа на сцене ГДК им. Воровского один танец сменял другой без перерывов и объявлений — от классических до современных до плавных и лиричных, от огненных и зажигательных до нежных и чувственных. От сложных по драматургии и исполнению до легких, воздушных, от классического Па-де-катр и Гран па и Полонеза, до «Молитвы» и ирландских танцев. Такими быстрыми сменами стилей зрителей погружали то в лёд, то в пламя. Весь этот круговорот и буйство красок и движений на сцене сопровождался великолепными, очень грамотно подобранными видео-роликами на светодиодном экране. Необычную идею концерта режиссёра и балетмейстера студии Надежды Халатовой звукооператор и режиссер по свету воплотили в жизнь на экране, где как в калейдоскопе языки пламени сменялись снежинками, расцветали чудесные цветы или повторялись движения танцовщиц. Фантазия была безгранична, эпохи, времена и народности в танцах вызывали разные ассоциации у зрителей.
В эти волшебные моменты не хотелось думать о том, что за всей этой лёгкостью стоит большой труд танцоров и их руководителя. Образцовая балетная студия «Арабеск» работает в ГДК им. Воровского уже 21 год – это наш балет! Наша гордость! Основателем и бессменным руководителем студии является балетмейстер Надежда Викторовна Халатова, которая стояла у истоков балета в нашем городе.
Студия имеет богатую концертную программу, которая включает в себя классический, современный эстрадный танец. В балетной студии воспитанницы получают всестороннее эстетическое воспитание, раскрывают свои артистические таланты, знакомятся с лучшими образцами классической культуры. В творческом багаже «Арабеска» постановки из балетов «Кармен», «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Пламя Парижа» и многих других знаменитых и известных во всем мире балетов.
Вот и очередной концерт порадовал наших зрителей и уже полюбившимися номерами и новыми постановками. Яркие костюмы, отточенные движения, эмоции юных балерин, мастерство исполнения – все это сложилось в одну картинку.
В финале все группы студии исполнили общий танец под овации благодарных зрителей.
На протяжении многих лет Образцовая балетная студия «Арабеск» становилась лауреатами всероссийских и международных хореографических конкурсов. На концертах балетной студии «Арабеск» — неизменный аншлаг ценителей настоящего классического балета. Вот и совсем недавно – 3 мая юные балерины привезли в наш город сразу две награды с Международного хореографического фестиваля, проходящего под патронажем фонда Махмуда Эсамбаева. Наши балерины в номинации классический балет взяли Гран При фестиваля и диплом Лауреата I степени!
Каждый год Образцовая балетная студия «Арабеск» радует нас своими новыми номерами в отчётном концерте, показывая юные таланты и закрепляя уже состоявшиеся. Балетная студия растет и развивается. Всё это благодаря руководителю столь замечательного балета Надежде Викторовне Халатовой, поэтому в этот вечер прозвучало много тёплых слов от представителей администрации города и родителей за воспитание талантов и поддержание культурной жизни в г. Конаково. Глава администрации г.Конаково Олег Вячеславович Шаталов поблагодарил хореографа за талант и воспитание новых «звёздочек» и отметил, что на каждом концерте студии балета планка мастерства поднимается всё выше. Заместитель главы администрации города Лариса Николаевна Владимирова сказала, что воспитанники Надежды Викторовны всегда будут помнить своего хореографа, и пожелала ей долгих творческих лет и вырастить ещё много новых учеников.
Как отметила хореограф, большая заслуга в успехе коллектива принадлежит мастеру-модельеру студии Людмиле Баюновой, которая придумала и воплотила в жизнь такие красивые наряды для танцовщиц. Больше всего, по словам Надежды Халатовой, её огорчает, что её ученицы быстро вырастают и уходят во взрослую жизнь. Но все они, так или иначе, связывают свою жизнь с танцем. Двум своим ученицам, которые выпускаются в этом году и уходят из студии Надежда Викторовна по давней уже традиции подарила на память статуэтки балерин.
Хочется пожелать всем воспитанницам студии, кто трудился весь этот год, не останавливаться на достигнутом и трудиться, трудиться и еще раз трудиться, чтобы у каждого была цель и только высшая. Спасибо за настоящий балет в нашем городе! За праздник танца, грации и изящества!
Людмила Кикало
Фото С.Афонина