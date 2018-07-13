Лучший в области результат на Едином государственном экзамене показала выпускница школы № 8 г. Конаково Екатерина Кравцова
390 баллов из 400 возможных на 4-х экзаменах получила выпускница школы № 8 Екатерина Кравцова! По 100 баллов за русский язык, литературу и историю и 90 баллов за английский язык. Этот результат оказался лучшим в Тверской области. Круглая отличница и золотая медалистка не слишком удивила учителей и родителей: в неё верили, и в основе этой веры были те отличные результаты в учебе, которые Катя показывала в течение всех 11-ти лет школьных лет. Для самой Кати оценки никогда не были самоцелью, но учиться всегда было интересно, тем более, что в классе её окружали умные ребята и между ними был дух здоровой конкуренции, что являлось дополнительным стимулом.
Целеустремлённость – вот какую черту в первую очередь отмечают педагоги школы № 8, в которой Катерина училась последние 4 года. Сама же Катерина считает, что главным ключом к успеху является мотивация. Именно замотивированность, а не дисциплина и самоконтроль позволяет много успевать, не изнуряться и не выгорать эмоционально.
Оба эти фактора помогли идти к цели, которую она определила, будучи еще восьмиклассницей – стать студенткой факультета «Востоковедение» Санкт-Петербургского Государственного университета. Поэтому литература, история, русский и английский языки стали главным приоритетом в учёбе. Еще в 9 классе она решила, что именно эти предметы будет сдавать на ЕГЭ, а начиная с 10 класса, стала читать по этим предметам и дополнительную литературу: труды русских историков 19 века С.М. Соловьёва, В.О. Ключевского, А.А. Корнилова, работы историков 20 и 21 века. Кого-то из этого списка посоветовала ей учитель истории Л.И. Гевондян, кого-то Катерина выбрала сама. Она посчитала, что школьных учебников будет недостаточно и нужно получать информацию из других источников. В 11-м классе занятия стали еще интенсивнее и не прекращались даже во время каникул. Участие в предметных Олимпиадах и подготовка к ним также принесли пользу.
Любимый предмет Катя не называет: не может выбрать между литературой и историей. С её точки зрения они дополняют друг друга, помогая лучше понять судьбу России и её народов. История оперирует фактами, а литература дает понимание эпохи. Даже поэзия передает дух своего времени. Лучший пример – поэзия любимого ею Владимира Маяковского. Четкий ритм, резкость и ясность суждений, экспрессивная подача- это дух эпохи и, возможно, качества, присущие и характеру самой Екатерины.
Свое будущее Катя пока не связывает с определённым видом деятельности: журналистика, политология, экономика, возможно, что-то еще. Мир такой большой и разнообразный! Даже свое увлечение Востоком она объясняет желанием получить новые впечатления, испытать восторг открытий. Ведь Запад и Восток – это два совершенно разных мира и, несмотря на глобализацию, многое остается загадкой. Ей хотелось бы проникнуть в эту культуру и узнать её изнутри.
Интересы Катерины не ограничиваются учёбой. Много лет она танцевала в ансамбле «Наш стиль» у хореографа Л.И. Сосуновой; окончила художественное отделение Конаковской ДШИ, где занималась у педагога И.А.Петровой. Она благодарна этим педагогам за возможность выразить себя с помощью разных средств: в танце движениями тела, в изобразительном искусстве с помощью красок. Участие в концертах и художественных конкурсах приносило удовольствие и позволяло самовыражаться. Например, участвуя в конкурсе, посвященном 100-летию Октябрьской революции, она для раскрытия темы прибегла к своему увлечению творчеством Владимира Маяковского. В иллюстрации форматом А2 она полностью выразила себя и испытала удовольствие. Стой же целью – иметь возможность выразить себя, Катя ведёт собственный блог в «Instagram».
Общественная работа – еще одна сфера применения знаний, сил и таланта. Многое Катя делает по собственной инициативе Вместе с выпускницей из параллельного класса Элей ?? они выбрали музыку и сделали постановку последнего школьного вальса, а затем в течение всего года репетировали с одноклассниками. Танец получился очень красивым и слаженным.
Екатерина считает, что своим успехом она во многом обязана своим учителям. Л.И. Гевондян, и Е.И. Большакова, Н.А. Федорова профессионалы своего дела, дали ей очень много и, прежде всего, смогли увлечь своим предметами.
Но в первую очередь она благодарна своим родителям – они дали ей очень много: любовь, поддержку, научили многим важным вещам. Любовь к чтению, к наукам, интерес к иностранным языкам, к искусству – заслуга мамы, учителя английского языка гимназии № 5 ?? Сейчас под её руководством Катя изучает испанский язык. Папа, ?? оказывает эмоциональную и моральную поддержку и даже пытается понизить излишнее, как ему кажется, рвение дочери. Впрочем, право выбора он оставляет за ней.
Впереди у всей семьи напряжённая пора, ведь Катерина, имея, как победительница престижной Олимпиады, льготы БВИ (без вступительных испытаний) для поступления в один вуз. Но она собирается подавать документы еще в три вуза. Большое будущее требует больших усилий.
Ирина Вдовенко