Кузница юных талантов
Традиционная летняя выставка работ Дома народного творчества Детского юношеского центра «Новая Корчева» открылась в Конаковском краеведческом музее. Вот уже восьмой год подряд детские работы находят здесь приют на все лето. Но нынешняя выставка особая, поскольку проходит в год 25-летия Центра. И педагоги, и их подопечные трудились весь учебный год, чтобы подготовить интересные работы. Все, чему они научились за прошедший год можно увидеть здесь, на выставке в Краеведческом музее.
В ДЮЦ «Новая Корчева» на первое место ставят духовное воспитание. Дети получают знания и навыки через призму православного мировоззрения. Воспитать нравственную духовную личность помогают творческие занятия.
Дом народного творчества – кузница юных талантов. Здесь под руководством опытных педагогов несколько поколений конаковских детей постигали секреты творчества, учились понимать и создавать красоту. «Мы радуемся тому, что наша земля полна талантами,- сказал руководитель ДЮЦ «Новая Корчева» протоиерей Виктор Гуров,- И этот источник неисчерпаем. Нам отрадно наблюдать как порой неожиданно и ярко проявляться детские таланты».
Педагог М.Г. Зизевская учит девочек вышивать ручным способом с помощью иглы и разноцветных нитей. В студии керамики «Конаковский фаянс» педагог Г.В. Макеева обучает ребят технологии создания фаянсовых изделий. В студии иконописи ребята обучаются под руководством художника-реставратора Ильинского храма Н. А. Кучумова. Это сложный вид творчества, ведь в иконописной традиции много канонов, которые нужно скрупулезно соблюдать.
Подопечные педагога О.А. Исполатовой воплощают свои фантазии в красной глине (студия «Керамика»). Еще педагог ведет студию и обучает пока не очень распространенному ремеслу валяния из шерсти. Изделия получаются мягкие, пушистые и очень уютные.
В изостудии педагог Г.В. Балашова учит детей рисунку, живописи, основам композиции и гармонии. Мастерицы из студии бисероплетения Е. Ю. Галаховой создают декоративные панно, объемные фигурки, букеты и даже целые композиции. Учащихся студии мягкой игрушки педагога Г.С. Матвеевой шьют себе мягких друзей. Под руководством педагога С.В. Потычкиной, ребята осваивают рисунок, технику росписи по дереву и традиции росписи разных регионов России и учиться лепить из соленого теста.
В студии резьбы по дереву педагога И.Б. Крапивиной ребята осваивают различные художественные способы обработки дерева. В Студии «Керамика» (роспись) Л.Г. Алексеева учит ребят расписывать готовые фаянсовые изделия.
Особенно радует, что их труд по достоинству оценивается, в том числе и на выставках весьма высокого уровня. И в этом смысле прошедший год был плодотворным: воспитанники Дома творчества приняли участие во множестве выставок, в том числе и международных, где получили призовые места.
Особенно ярким был успех ребят из студии машинной вышивки Н.О. Дмитриевой. В этом году 11 юных мастериц приняли участие в Международном конкурсе «Пасхальное яйцо -2017» в Сергиевом Посаде и заняли там 8 призовых мест: два первых, три вторых, три третьих места. Еще одна участница получила приз за высокий уровень исполнения.
Выставка продлится до конца лета. Посетив ее можно заметить, как выросло мастерство детей, и получить заряд хорошего настроения. Иначе и быть не может, ведь детское творчество – сама доброта и нежность.
Научный сотрудник Конаковского краеведческого музея Ирина Вдовенко