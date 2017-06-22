Корчевские дороги Александра Пушкина
Дотошные исследователи жизни и творчества Александра Сергеевича подсчитали, что великий русский поэт двадцать раз почтил своим присутствием Корчевские края. Вернее, пересек их, следуя по Санкт-Петербургскому тракту из Петербурга в Москву и обратно.
Если суммировать километраж, то получится около 30 тысяч верст. Останавливался, как и прочие путешественники, в путевых дворцах, построенных вдоль тракта. Так что, описание в седьмой главе «Евгения Онегина» (а это 1828 г.) их состояния выстрадано поэтом сполна.
Теперь у нас дороги плохи,
Мосты забытые гниют,
На станциях клопы да блохи
Заснуть минуты не дают;
Трактиров нет. В избе холодной
Высокопарный, но голодный
Для виду прейскурант висит
И тщетный дразнит аппетит…
Об одном из них, совершенном в 1819 г. он вспоминает в дорожном очерке “Путешествие из Москвы в Петербург”, написанном в 1834 году, якобы в пику Радищевской повести «Путешествие из Петербурга в Москву».
«Не решившись скакать на перекладных, я купил тогда дешевую коляску и с одним слугою отправился в путь. Не знаю, кто из нас, Иван или я, согрешил перед выездом, но путешествие наше было неблагополучно. Проклятая коляска требовала поминутно починки. Кузнецы меня притесняли, рытвины и местами деревянная мостовая совершенно измучили. Целые шесть дней тащился я по несносной дороге и приехал в Петербург полумертвый. Мои приятели смеялись над моей изнеженностию, но я не имею и притязаний на фельдъегерское геройство и, по зимнему пути возвратясь в Москву, с той поры уже никуда не выезжал».
С юмором писал поэт и о находчивости местных мужиков, пользовавшихся с выгодой для себя этими обстоятельствами.
Меж тем как сельские циклопы
Перед медлительным огнём
Российским лечат молотком
Изделье лёгкое Европы,
Благословляя колеи
И рвы отеческой земли
А вот о чиновниках, ответственных за состояние дорог и дорожной инфраструктуры путешественник Пушкин отзывается весьма нелестно.
« Вообще дороги в России (благодаря пространству) хороши и были бы еще лучше, если бы губернаторы менее об них заботились. Например: дерн есть уже природная мостовая; зачем его сдирать и заменять наносной землею, которая при первом дождике обращается в слякоть? Поправка дорог, одна из самых тягостных повинностей, не приносит почти никакой пользы и есть большею частью предлог к утеснению и взяткам.
Возьмите первого мужика, хотя крошечку смышленого, и заставьте его провести новую дорогу: он начнет, вероятно, с того, что пророет два параллельные рва для стечения дождевой воды. Лет 40 тому назад один воевода, вместо рвов, поделал парапеты, так что дороги сделались ящиками для грязи. Летом дороги прекрасны; но весной и осенью путешественники принуждены ездить по пашням и полям, потому что экипажи вязнут и тонут на большой дороге, между тем как пешеходы, гуляя по парапетам, благословляют память мудрого воеводы. Таких воевод на Руси весьма довольно».
Согласитесь, перед глазами встает до боли знакомая картина из современной жизни…
В 1834 году, когда окончились основные строительные работы на Московско-Петербургском шоссе, Александр Сергеевич решился предпринять очередное путешествие и остался вполне доволен.
«…Узнав, что новая московская дорога совсем окончена, я вздумал съездить в Петербург, где не бывал более пятнадцати лет. Я записался в конторе поспешных дилижансов (которые показались мне спокойнее прежних почтовых карет) и 15 октября в десять часов утра выехал из Тверской заставы.
Катясь по гладкому шоссе, в спокойном экипаже, не заботясь ни о его прочности, ни о прогонах, ни о лошадях, я вспомнил о последнем своем путешествии в Петербург, по старой дороге».
Почтовая станция Завидово
Четвертая со стороны Москвы, после Чёрной Грязи, Солнечной Горы и Клина почтовая станция Завидово находилась на расстоянии 28 вёрст от столицы. Путешественники останавливались здесь для смены лошадей, обедали (или ужинали) в местном трактире, отдыхали в деревянном царском путевом дворце. Заглядывали и в церковь Успения Пресвятой Богородицы.
Пушкин проезжал через Завидово 20 рез. А 16 мая 1831 года поэт побывал здесь вместе с женой Натальей Николаевной. Они следовали в Петербург на постоянное жительство.
Слов Пушкина, подходящих к месту не нашлось, но в дневнике Марии Волконской, путешествовавшей тем же манером, написано о Завидове положительно:
«Между тем как переменяли лошадей, вышли мы в трактир, где нашли изрядные комнаты и очень учтивого трактирщика; мне подали котлеты, к которым голод, конечно, был лучшая приправа. От сего может быть происходит, что во всех трактирах по нашей дороге кушанья показались мне очень вкусными…».
Далее дорога следовала мимо Шорново, Безбородово, Елизаветино, Высоково, Елдино, Воскресенское, Низовку, Новинки, Мелковскую слободу, Пятино, Городню.
Почтовая станция Городня
Находилась станция Городня через 25 вёрст после Завидова. Путешественники отдыхали или ночевали со всеми возможными удобствами, поскольку еще по приказу Екатерины II был выстроен царский Путевой дворец по проекту архитектора Казакова. Посещали путешественники и до сей поры сохранившийся храм Рождества Богородицы.
Пушкин побывал здесь 20 раз. В то время село находилось во владении Экономического ведомства и насчитывало 130 крестьянских дворов, которых жили 950 жителей. До Твери отсюда 30 с половиной верст.