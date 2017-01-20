«Конаковская волна» Игоря Ческидова
«Конаковская волна» Игоря Ческидова
В библиотеке на Горького 3 открылась персональная выставка Игоря Ческидова. Уже много лет художник участвует во всех конаковских вернисажах, поэтому его имя нам знакомо. Но, как правило, персональная выставка открывает нам художника заново.
Игорь считает, что художественные наклонности унаследовал от деда. Благодарен он за первые уроки мастерства и своему школьному педагогу Анатолию Григорьевичу Грекову. Еще и за то, что познакомил своих учеников с классической русской живописью, с картинами передвижников. Игорь Ческидов признается, что постигал искусство живописи, делая копии их полотен.
Кроме расширения кругозора и повышения общего уровня культуры, эти занятия пригодились ему самым неожиданным образом. Это случилось во время службы в армии. Замполиту части нужен был писарь в штаб, и он попросил претендента на эту должность нарисовать что-нибудь. Рядовой Ческидов нарисовал солдата в пилотке и рисунок был исполнен так мастерски, что он был сразу принят на эту престижную должность.
Чуть позже произошел еще один забавный случай. Попав с какой-то не слишком серьезной болезнью в госпиталь, Игорь, желая задержаться подольше на отдыхе, предложил начальнику госпиталя свои услуги в качестве художника и разрисовал стены столовой пейзажами. После того, как их увидело полковое начальство, основную часть времени боец Ческидов проводил не на плацу, а с кисточкой в руках.
После демобилизации Игорь не бросил занятия живописью. И, хотя она не стала его профессией, в качестве хобби приносила не только удовольствие, но и доход. В активе художника 2000 картин, но собрать персональную выставку не удавалось. И все потому, что у Игоря есть дар, редкий для художника – он умеет продавать свои творения. Их приобретали для украшения интерьеров Комлекса отдыха «Завидово», ресторана «Шоша», ресторана «Волга». Не сразу, конечно, появились такие солидные покупатели. Игорь не стеснялся выходить со своими картинами на рынок. И первую свою работу – копию каритны Саврасова «Грачи прилетели», сделанную на спиле дерева, он продал еще в 1993 г. на «площади спасения» в Конаково.
Со временем Игорь стал писать и собственные сюжеты. Щедрая конаковская природа – главный источник вдохновения. Когда позволяет время, с удовольствием ходит «на этюды» и пишет с натуры. Так появился чудесный, с глубокой перспективой пейзаж «Донховка», фаянсовый завод, утопающий в снегу, «Сосна на Шоше» и множество других пейзажей. Иногда природа сама подкидывает интересные сюжеты: на одной из картин, где изображен старый ресторан «Шоша», находящийся на пересечении рек Волга и Шоша (в Завидово), присутствуют лоси. Их художник встречал там не раз. В этих благословенных местах они чувствуют себя вольготно и не боятся выходить к людям.
На многих картинах Игоря в том или ином виде присутствует вода. Не зря выставка называется «Конаковская волна». Художник любит писать эту живую переменчивую стихию. Искрящийся лесной ручей, пенная волжская волна, бьющаяся о камни, спокойная гладь Донховки – оказывается на воду бесконечно можно не только смотреть, но и изображать ее на картинах.
Как правило, художники не ограничиваются одним жанром. Игорь Ческидов из тех пытливых натур, что постоянно пробуют что-то новое. Декоративные полотна с маками и другими полевыми растениями больше похожи на батики, чем на картины, написанные на холстах. Художник признается, что очень любит поле и с удовольствием его изображает. На выставке есть «Утренние маки», «Вечерние маки», «Парочка маков» — картины с разным настроением, но одинаково декоративные. И не там ли он увидел странную деву-стрекозу с изящным телом, огромными крыльями и невероятным, пугающим лицом?
Но если стрекоза – персонаж выдуманный, то прототипы поэтичных женских образов с портретов художника – вполне реальные, живущие среди нас дамы. Художник признается, что пишет портреты «на заказ», по фотографиям. Хотя портрет «Жанна» — обнаженное изображение известной актрисы написано с натуры.
Недавно Игорь Ческидов вступил в Творческий союз конаковских художников. Он считает, что творческие люди непременно должны общаться, помогать друг другу. Это делает жизнь интереснее, насыщеннее, ярче и способствует творческому развитию каждого. И это действительно так, ведь на открытии своей персональной выставки художник признался, что в его ближайших планах – вторая. Пожелаем ему успехов!
Выставка «Конаковская волна» продлится до конца января.
Ирина Вдовенко