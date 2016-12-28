КОНАКОВСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
Стоматологической поликлинике города Конаково в уходящем году исполнилось 30 лет.
Для большинства жителей нашего славного города это событие осталось почти незамеченным. Сегодня постараемся восполнить пробел и хотя бы коротко рассказать, как развивалось в Конакове чрезвычайно важное для населения направление медицины и, конечно, о самой поликлинике.
В последнем предвоенном году стоматологическая служба в городе, население которого составляло 11900 жителей, была представлена зубоврачебным и зубопротезным кабинетами, где лечебную помощь населению оказывали три зубных врача и техник.
Через десять лет в 1950 году штатное количество должностей среди медиков-стоматологов не меняется. За год ими принято 9375 больных.
В 1960 году в стоматологическом кабинете районной больницы работают врач-стоматолог (с высшим образованием), три зубных (со средним специальным образованием) врача и два зубных техника. Четырьмя годами раньше на самом крупном промышленном предприятии — фаянсовом заводе — открывается стоматологический кабинет с одной врачебной должностью.
Об этом периоде есть воспоминания хорошо известной нашим читателям старшего поколения врача-стоматолога первой категории Любови Ивановны Лепешко:
— После окончания Калининского государственного медицинского института приехала в Конаково, где жили родители, в 1960 году, накануне строительства ГРЭС. Тогда в городе насчитывалось около 10 тысяч жителей, а из крупных промышленных предприятий был только фаянсовый завод. В стоматологическом отделении районной больницы имелись зубоврачебный и зубопротезный кабинеты. Три зубных врача вели смешанные приемы: лечебный, хирургический и детский. Причем прием детей осуществлялся одновременно с взрослыми. Профилактической работы вообще не велось. С моим приездом и началом работы врача-стоматолога населению стала оказываться более квалифицированная помощь. Приемы разделили на хирургический, лечебный и детский. В школах и детских садах начали проводить профилактическую работу. Созданы передвижные стоматологические кабинеты с соответствующим оборудованием — бормашиной, стоматологическим креслом и необходимым инструментарием. Появились планы и очередность выездов в школы и детские сады. Больных, требующих госпитализации, лечили в хирургическом отделении стационара районной больницы.
С началом строительства Конаковской ГРЭС и предприятий-спутников, новых школ и детских садов постепенно увеличивается и штат стоматологов и зубных врачей. При здравпунктах предприятий создаются и стоматологические кабинеты. Город растет и преображается, увеличивается численность населения.
В работе стоматологического отделения районной больницы остается немало трудностей: плохо с оборудованием и пломбировочными материалами, были частые переезды стоматологических кабинетов из одного места в другое. Рентгеновские снимки тогда приходилось делать на общих аппаратах…
Тогда еще никто и не задумывался о строительстве в городе специализированной стоматологической поликлиники.
В 1970 году в стоматологическом отделении Центральной районной больницы (с 1973 года им заведует Владимир Николаевич Карелин) работают три врача-стоматолога и шесть зубных врачей. Ортопедическую помощь оказывают врач-стоматолог, зубной врач и четыре зубных техника, открывается ортодонтический кабинет. Население города составляет 30 тысяч человек.
В 1980 году на базе стоматологического отделения районной больницы открывается стоматологическая поликлиника во главе с В.Н.Карелиным. Увы, за статусным и звучным названием – приспособленные кабинеты в обветшавших зданиях еще дореволюционной постройки в старой части города: терапевтический, хирургический и ортопедический. Работают девять врачей-стоматологов, пять зубных врачей, четыре зубных техника. На их вооружении – бормашины на «веревочной» тяге.
Коллектив поликлиники настоятельно ставит вопрос о строительстве в городе современной стоматологической поликлиники. Инициатива докторов поддерживается местными властями. Главврач ездит по райцентрам области, знакомится с опытом работы коллег в уже открытых там стоматологических поликлиниках. И… увиденное там не устраивает его. Дело в том, что в некоторых райцентрах стоматологические поликлиники открыты на первых этажах типовых 5-этажных домов. Как ни крути, но помещения здесь все равно остаются «приспособленными».
— Мы должны пойти другим путем! – заявляет В.Н.Карелин. И находит поддержку. Здесь надо заметить, что Конаково советского периода – крупный промышленный центр, где вопросы, имеющие большое социальное звучание успешно решались совместными усилиями. Нам, например, довелось увидеть деловое письмо руководства завода «Микроприбор» Киевскому филиалу Центрального института типового проектирования. А в нем гарантировалась оплата за разработку проекта стоматологической поликлиники в городе Конаково. Уже на стадии строительства к долевому участию финансирования подключились другие предприятия.
Первоначально здание на улице Гагарина задумывалось как трехэтажное. Но во время строительства (первая половина 80-х годов уже явственно запахло «перестройкой», как известно, закончившейся плачевными результатами). В силу ряда объективных причин от третьего этажа пришлось отказаться.
И зимой 1986 года после успешного завершения всех строительных и отделочных работ поликлиника распахнула свои двери перед жителями города и района. Сегодня ее работу обеспечивают 80 человек. Из них 30 врачей : терапевтов, хирургов, ортопедов, ортодонтов… Имеются рентген- и физио-кабинеты, зуботехническая лаборатория.
С первых дней главный врач поликлиники В.Н.Карелин взял курс на резкое улучшение качества оказания стоматологический помощи населению, повышение уровня квалификации персонала, оснащение кабинетов современным оборудованием. Этот курс затем продолжила сменившая В.Н.Карелина на посту главного врача Капитолина Александровна Макарова.
А в 2011 году эстафету от них принял младший брат Владимира Николаевича Александр Николаевич Карелин, депутат городского Совета депутатов.
— В первые годы руководства поликлиникой, — рассказывает он, — проведены ремонты всех кабинетов и помещений, благоустроены прилегающая территория, заасфальтирована автопарковка. Приобретено немало нового оборудования. В том числе радиовизиограф, современные стоматологические установки и кресла. В кабинетах установили кондиционеры…
Сегодня об уровне нашей поликлиники может наглядно свидетельствовать тот факт, что она официально является учебной базой для Тверского медицинского университета. Здесь постоянно проходят практику, перенимают профессиональный опыт будущие врачи.
— Мы гордимся, — говорит А.Н.Карелин, — что в стенах поликлиники успешно продолжают работу представители старой гвардии конаковских врачей-стоматологов: Валентина Акимовна Бурдина, Валентина Петровна Бузовкина, Наталья Алексеевна Семова. Они щедро делятся своими знаниями и накопленным опытом с молодыми поколениями стоматологов.
— В нашем городе уже немало частных стоматологических кабинетов. Как сказывается их присутствие на работе поликлиники? – спрашиваем мы А.Н.Карелина.
— Здоровая конкуренция, в том числе и в медицине – современные реалии, от которых никуда не деться. Они подталкивают нас к постоянному поиску и внедрению новых технологий в хирургии, ортопедии, имплантологии, заботиться о повышении качества всей работы. И далеко не факт, что лечение в частных кабинетах лучше. Что дороже – это точно. Есть немало примеров, когда наши пациенты уходят от нас к частникам и, разочаровавшись, опять возвращаются к нам.
Не хочу бросать тень на коллег. Но расскажу о таком случае. Мама полуторагодовалого малыша обратилась к нам для проверки очень неутешительного диагноза у ребенка: не наши врачи якобы обнаружили в ротовой полости новообразование, выдали направление в онкологическую клинику. Надо понять состояние мамы! А мы нашли всего лишь… кусочек прилипшей к небушку кожуры от яблока. Убрали его и от печального диагноза не осталось и следа.
Сегодня бюджет поликлиники формируется по трем направлениям: из перечислений от областного бюджета, из фонда обязательного медицинского страхования и за счет оказания платных услуг. Благодаря им и осуществляется развитие поликлиники, качество работы которой повышается год от года.
В.КЛИМЕНКО
НА СНИМКАХ: главврач стоматологической поликлиники А.Н.Карелин и начмед А.Н.Андрюшин.
Медсестра с многолетним стажем Т.А.Кучкова.
Детский стоматолог В.Закамычкин, принявший эстафету от бабушки и мамы, работавших в поликлинике.
В хирургическом кабинете
Во время приемов
Стоматологическая поликлиника города Конаково.