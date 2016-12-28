Коллектив «Энергостальконструкции» поздравили с профессиональным праздником
Конаковский завод стальных конструкций, или ОАО «Энергостальконструкция» — одно из самых крупных предприятий нашего города, сохранившееся в годы перестройки. Это заслуга руководства и всего рабочего и инженерного коллектива завода. Об этом на торжественном мероприятии, посвящённом Дню энергетика, говорил генеральный директор завода Александр Павлович Шинкаренко и приглашённые почётные гости.
Праздник прошёл в прекрасном концертном зале предприятия, одном из лучших концертных залов нашего города. В профессиональный праздник энергетиков пришли поздравить почётные гости: ветераны производства, начальник главка, Заслуженный энергетик СССР Виктор Иванович Белов, кавалер ордена Трудового Красного Знамени Борис Дмитриевич Кузин, Заслуженный энергетик СССР, бывший главный конструктор ЗСК Альберт Эдуардович Адмидин, заместитель главы администрации города Конаково Лариса Николаевна Владимирова и заместитель председателя Совета депутатов города Дмитрий Владимирович Борисов.
Александр Павлович Шинкаренко поздравил всех работников завода и ветеранов производства с профессиональным праздником и рассказал о последних достижениях трудового коллектива:
— В этом году наше предприятие изготовило 26,5 тысяч тонн металлоконструкций. Для сравнения в прошлом году, когда у нас был крупный заказ из Крыма – 32 тысячи тонн. В прошлом году мы продали продукции на 2 млрд. 100 млн. рублей, в этом – на 1,8 млрд. рублей. год складывался тяжело, строек практически не было, конкуренция на рынке огромная. Но нам удалось сохранить наши показатели.
Александр Павлович назвал три момента, являющихся залогом успеха предприятия: качество нашей продукции, обязательная дисциплина поставок и конкурентная цена. Также он озвучил приятные новости: на сегодняшний день составлен пакет заказов на первое полугодие 2017 года, и предприятие может с уверенностью смотреть в завтрашний день. Генеральный директор поблагодарил весь коллектив завода за достойный труд, ведь, по его словам, именно благодаря рукам и умам работников стали возможны эти достижения.
Лариса Николаевна Владимирова вручила генеральному директору завода Приветственный адрес от главы города Валерия Викторовича Максимова и поздравила всех энергетиков и ветеранов отрасли от его имени и поблагодарила за то, что они сохранили своё предприятие:
— Ваш завод – визитная карточка нашего города, его знают во всех уголках нашей страны. Мы гордимся, что у нас есть такое предприятие, которое обеспечивает наших жителей работой и достойным социальным пакетом и условиями труда. Приятно, что ваши работники с уверенностью смотрят в будущее.
Лучшие работники за трудовые достижения были награждены Почётными грамотами, Благодарностями главы города и денежными премиями.
Очень тепло и трогательно поздравили всех присутствующих ветераны энергетики. Они рассказали об истории строительства завода и его становления в далёкие 60-е годы прошлого столетия.
После торжественной части мероприятие продолжилось великолепным концертом. Поздравить энергетиков с их профессиональным праздником приехали артисты Тверской академической филармонии, коллективы хоровой школы мальчиков и юношей г. Конаково, а также танцоры образцового хореографического ансамбля «Наш стиль». Эти творческие коллективы коллектива снискали славу далеко за пределами Тверской области и часто выступают в прекрасном концертном зале ЗСК. Их концерты могут увидеть не только работники завода, но и любой житель нашего города.
Людмила Кикало
Фото С.Афонина