Книжная обитель, ее история и сегодняшний день
ИЗ ИСТОРИИ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ НА УЛ. СВОБОДЫ, 119.
Городская центральная библиотека на ул. Свободы,119 в нынешнем 2017 г. празднует свое 80-летие. Хотя фактически ее история начинается с 1905 г., когда в уездном городе Корчева открылась общедоступная библиотека с небольшим книжным фондом и одним работником. Содержалась она на средства Земской управы. После революции 1917 года библиотека перешла в ведение Отдела народного образования
В 1918 году в Корчеве был организован книжный склад, и фонд библиотеки стал расти. Библиотека расширилась: появился читальный зал, детское отделение, а также при ней был создан музей. Фонд библиотеки составлял в 20-х годах около 7000 экземпляров книг и периодики, читателей было около 500-600 человек, а ежегодная книговыдача – около 7000 экземпляров. В библиотеке не только выдавали книги, но и организовывали различные литературные мероприятия.
В 1937 году, вместе со всеми жителями Корчевы библиотека покинула насиженное место и была перевезена вместе со зданием в п. Конаково и размещена на улице Свободы.. Именно этот год принято считать годом рождения Городской центральной библиотеки. В том же 1937 г. поселок Конаково получил статус города. Таким образом, город и библиотека – ровесники.
В то время в Конакове уже была библиотека. Если судить по статистическим данным «Товарищества М. С. Кузнецова», она появилась конце 19 века и размещалась в чайной, в здании, которое мы до сих пор называем магазином «Светлана». В 1923 г. ее перевели в здание Синематографа, а в 1937 – в здание Дворца культуры им. Воровского.И с тех пор она покидала это здание лишь на время войны, уступив место госпиталю для раненых бойцов, освобождавших нашу землю от фашистов.
.До 1980 года библиотека имела статус районной, была методическим центром городских и сельских библиотек. Число читателей превышало 6 тысяч, годовая книговыдача доходила до 80 тысяч экземпляров. На предприятиях и в учреждениях города работали передвижные библиотеки, пункты выдачи.
Бурное развитие новой части города, и увеличение его численности привели к необходимости строительства в этой части своей библиотеки. И в 1980 г. была построена новая городская библиотека на ул. Горького. В этом же году произошло объединение всех массовых библиотек в единую систему и создана Конаковская централизованная библиотечная система. Центральной библиотекой системы стала новая библиотека на ул. Горького, 3.
Библиотека на Свободе,119 сменила статус и стала городским филиалом № 2 Конаковской ЦБС. В 2007 году в связи с принятием Федерального Закона № 131 «О местном самоуправлении» произошла децентрализация. Конаковская централизованная библиотечная система перестала существовать. Было создано Муниципальное бюджетное учреждение «Конаковская городская централизованная библиотечная система» Муниципального образования «Городское поселение город Конаково». В нее вошли Городская центральная библиотека, Городская детская библиотека, Городская библиотека-филиал № 1 (библиотека ГДК им. Воровского).
Библиотека зарегистрирована как юридическое лицо. Содержится на средства городского бюджета. Учредителями библиотеки являются администрация г. Конаково и Совет депутатов г. Конаково. Предъявляя высокие требования к работе сотрудников и качеству проводимых мероприятий, они оказывают библиотеке всестороннюю поддержку. Выделяются средства на покупку книжных новинок, приобретение техсредств. Своевременно проводится ремонт здания.
Ирина Вдовенко