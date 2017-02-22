Книжная обитель, ее история и сегодняшний день -2
У книги впереди века!
За 80 лет существования библиотеки на Свободе, 119, здесь сложились традиции. Каждый сотрудник вносит в работу свою индивидуальную ноту, свои оригинальные идеи, свой стиль. Первым директором была А.С. Чекалова, работали в разное время Т.Г. Гаева, Р.В. Романенкова, Л.М. Изотова и др. До сих пор все помнят прекрасного специалиста и добрейшего человека Елену Волкову, которую все называли просто Леночка.
Стаж нынешнего директора ГЦБ – Натальи Сергеевны Ковалевской тоже вполне солидный – 36 лет. Она помнит свой первый рабочий день — 2 января 1980 г. Тогда не было новогодних каникул, но за окном стояла огромная очередь – всем хотелось получить первый регистрационный номер на свой книжный формуляр и весь год быть читателем №1. Чтение было естественной частью досуга для большинства населения и все они приходили в библиотеку, чтобы обсудить новинки литературы, поспорить.
С тех пор многое изменилось: ускорился ритм жизни, калейдоскоп событий крутится быстрее, появились разнообразные гаджеты, потеснившие собой по настоящему интересные вещи. Но это не означает, что библиотека, а вместе с ней и книга оттеснены на обочину жизни. Современная литературная жизнь тоже стала разнообразнее. Авторы 21 века пишут о том, что волнует людей сегодня. И не всегда это традиционная книга, появились и другие носители информации. Но и печатная книга не исчезла из обихода. И слухи о ее предстоящей кончине сильно преувеличены. Наталья Сергеевна часто повторяет выражение французского просветителя Дени Дидро: «Когда люди перестают читать, они перестают мыслить». И отмечает, что чтение не исчезает, хотя и все больше становится элитарным увлечением. Но те, кто читает, отличаются от других грамотной речью, умением точно и красиво облекать свои мысли в слова, умением думать, анализировать и прочими важными для жизненного успеха вещами.
«У книги впереди века»- уверен Евгений Александрович Марьянский, заведующий Городской детской библиотекой. Он считает детскую библиотеку самым важным подразделением библиотеки. Ведь если в детстве, в начальной школе заложить любовь к книге, то она будет спутницей человека всю жизнь.
Евгений Александрович – библиотекарь по призванию. Прежде, чем это понять, он получил профессию геолога и только потом библиотечное образование. 12 лет назад он круто изменил жизнь и не жалеет об этом.
Проявить в полной мере свой интеллектуальный и творческий потенциал позволила библиотечная профессия и Ольге Владимировне Ковалевской, сотруднику ГЦБ. Она и на пуанты встанет, и флэшмоб организует, и разговор о современном литературном процессе. По образованию журналист и воспитатель, она считает профессию библиотекаря самой многогранной и самой интересной, а свою библиотеку самой лучшей на свете.
Евгения Владимировна Большакова специалист с 26-летним стажем тоже фанат своей профессии. И главным ее преимуществом считает то в том, что рабочие дни непохожи один на другой, ведь запросы у читателей самые разнообразные. Сейчас Евгению Владимировну называют электронной феей, поскольку главная ее забота – электронный Сводный каталог библиотек Тверской области.
Наталья Вячеславовна Руданская начала работать здесь уже будучи зрелым человеком и признается, что с тех пор первая мысль с утра: «Ура! Сегодня на работу!». Здесь как нельзя кстати оказались ее начитанность, знания по литературе, истории, ее умение общаться с людьми и талант собеседника.
Обе библиотеки находятся в одном здании и работают единым коллективом. Интересные идеи обсуждаются и воплощаются сообща. Наталье Сергеевне принадлежит идея проведения Книжного бомонда – популярного у читателей мероприятия, на котором презентуют книжные новинки. Мероприятие требует подготовки: прочесть, проанализировать и интересно представить все достоинства каждой книги непросто. Но для читающей публики это настоящее пиршество.
Ольге Владимировне принадлежит идея присоединиться к всероссийскому движению «Ночь в библиотеке», который проходит ежегодно в Общероссийский День библиотек. В нем также задействован весь коллектив, ведь мероприятие, а вернее целая вереница мероприятий длится несколько часов. Программа составляется так, чтобы охватить все категории читателей – от пенсионеров до молодежи.
Евгению Александровичу приходится совмещать множество функций (впрочем, как и всем). Многие из них остаются неизвестны читателям, но вот его актерский и режиссерский талант они оценили высоко, присутствуя на спектаклях, которые проходят в библиотеке. Увлечение искусством театра и кино помогает ему проводить интересные мероприятия по этой теме и встречи с творческими людьми.
Библиотека-филиал, расположенный в ГДК им. Воровского, также творчески подходит к работе. С.Корчагина и М.Н. Блинова сделали свою библиотеку привлекательной для читателей.
При всем разнообразии библиотечной жизни, профессия библиотекаря остается одной из самых закрытых. Ведь кроме общения с читателями и проведения мероприятий есть другая часть деятельности, никому не видимая. Формирование библиотечных фондов, которое предполагает изучение издательских планов, выбор, заказ и покупку литературы, ее обработку и изучение (а как же иначе?); правильная организация книжного и журнального фондов (это обязательно), организация справочного аппарата к фонду, поддержание правильности расстановки книг на книжных полках (это важно!) и еще множество «невидимых миру» дел, без которых не обойтись.
Но все это остается «за кадром», посетителей интересуют книги, журналы, а также краеведческая информация, которая есть только здесь. Это главное назначение библиотек – сбор, хранение и предоставление информации заинтересованным лицам. И, конечно, интересные мероприятия. А их здесь проходит немало, разнообразных по форме и содержанию. Все они, так или иначе, связаны с книгой и чтением. В том числе и деятельность клубов по интересам, а это литературно-музыкальный клуб «Я люблю тебя, жизнь!» (с 1994 года), клуб творческих людей «Вдохновение» (с 2009 года) и клуб «Рукодельница» (с 2011 года).
Несколько лет назад в библиотеке появилось не слишком большое, но уютное выставочное пространство. Сюда потянулись художники, поклонники изобразительного искусства и число посетителей увеличилось. Появятся и новые идеи. Обязательно появятся, ведь коллектив творческий и думающий.
Среди читателей Городской библиотеки немало тех, кто приходит сюда не один десяток лет. Самый галантный рыцарь библиотеки — Лауреат Госпремии в области физики Валентин Семенович Морев. От имени всех читателей он поздравил коллектив с Юбилеем. Читатели — это верные друзья, считающие ее своим домом. Они приводят сюда детей, внуков и даже правнуков. А это значит, что у библиотеки есть будущее.