К 90-летнему юбилею Народного художника России Валентина Сидорова
К 90-летнему юбилею Народного художника России Валентина Сидорова
С творчеством нашего земляка, Народного художника СССР и России, трижды лауреата Государственной премии Валентина Михайловича Сидорова можно познакомиться в выставочном зале межпоселенческой библиотеки (ул. Горького, 3). Картины прибыли с выставки на Ададемической дачи. Это передвижная экспозиция, побывавшая до сей поры в нескольких городах. Она подготовлена в связи с недавно прошедшим 90-летним юбилеем художника. На ней представлены качественные репродукции знаковых полотен Валентина Михайловича, посвященных нашей земле. Художник в детстве проводил много времени в деревнях Коровино и Сорокопенье, у своих бабушек. Это были предвоенные и первые военные годы. Об этих временах он написал в своей книге «Гори, гори ясно». Картины деревенской жизни изображены и в его художественном творчестве. Ностальгическая нотка, присутствующая в них, мила сердцу зрителей старшего поколения. Босоногое детство, мальчишеские забавы, картины сельского труда – все это ушло в прошлое. Жизнь безвозвратно изменилась, и у современных людей совсем иная реальность.
Не осталась неизменной и природа. Все меньше остается уголков, где не видны были бы линии электропередач, вездесущие дачные апартаменты, автострады и техника, передвигающаяся в разных направлениях. Пожалуй, лишь небо осталось неизменным со времён, которые изображены на картинах Валентина Михайловича. Глубокое и бездонно-синее в ясный летний день, серое в пасмурный осенний и почти белое зимней порой, оно связывает те времена с современностью, с нашим бурным и таким изменчивым временем. Картины художника позволяют нам не прерывать связь с прошлым, с нашими корнями, с нашей историей.
Подлинники этих картин украшают коллекции российских музеев и галерей и не могут быть привезены в наш город. Другие картины задействованы в юбилейных персональных выставках по линии Союза художников РФ.
Жители нашего края всегда с большой теплотой относились к творчеству В.М.Сидорова. В библиотеках и музее хранят и предоставляют в пользование альбомы и книги мастера, недавно Центральная детская библиотека провела многочасовой марафон по книге «Гори-гори ясно». Валентин Михайлович также никогда не отрывался от своих корней, посещает родные края, встречается со зрителями и читателями.
К концу августа запланирована встреча с Валентином Сидоровым. Точная дата будет сообщена позже.
Ирина Вдовенко