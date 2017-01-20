Итоги деятельности Творческого союза конаковских художников
Творческий Союз конаковских художников, созданный в 2016 г. и активно работавший в течение всего года подвел на недавно прошедшем общем собрании итоги своей деятельности. Позади трудный этап становления. Еще в феврале нынешнего года инициативная группа, представляющая сообщество конаковских художников, выступила с идеей организации в нашем городе Творческого Союза художников города Конаково, который объединил бы многочисленную, но разобщенную творческую интеллигенцию. Для претворения в жизнь этой идеи был выбран оргкомитет, куда вошли Любовь Ковалева, Татьяна Белякова, Владимир Масленников, Татьяна Наукина, Татьяна Удалова. Главной целью его создания было желание оживить художественную жизнь города, придать ей организованный характер, перспективу. Идея оказалась востребованной в среде творческой интеллигенции.
Члены оргкомитета сделали большую организационную работу, провели ряд встреч с представителями местной власти, поддержка которой необходима на этапе становления, с представителями местных СМИ. Творческий Союз художников города Конаково и Конаковского района был зарегистрирован как общественная организация. Принят, согласно действующему законодательству, Устав, разработаны Положения, регламентирующие его деятельность.
Первым проектом Творческого Союза стал телепроект «Здравствуйте, это я!», проходивший весной – летом этого года. Телеканал «Конаковская волна» снял и показал в своем эфире ряд сюжетов о самых интересных конаковских художниках и творческих объединениях. Героями сюжетов и статей стали Ольга Орлова, Анатолий Малов, Виктор Ковалев, Светлана Попова, Татьяна Наукина, Валерий Гаев, студия живописи Татьяны Беляковой и др.
В течение года и наша газета «Конаковская панорама» печатала на своих страницах материалы о творчестве талантливых художников, подробные рассказы о выставках и представленных на них работах, освящала деятельность Правления организации.
1 июля Творческих Союз художников г. Конаково презентовал свой новый проект – Конаковский вернисаж. Наличие в городе места, где художники и мастера прикладного искусства могли бы собираться, общаться со зрителями, показывать им плоды своего творчества, получать от этого не только удовольствие, но и доход – давняя мечта художников. Желание творческого сообщества совпало с идеей главы города В.В. Максимова сделать площадь с фонтанами местом интересного отдыха.
Организация и проведение художественных выставок мастеров, входящих в Творческий Союз – одно из главных направлений деятельности правления организации. Уже прошло две коллективных выставки и на низ художники имели возможность показать всего по 2-3 работы. Выставки показали, что в нашем городе живут и творят интересные талантливые художники, которые работают в разных направлениях: классика и авангард, реализм, абстракция и фентэзи, а также таких, которые не укладываются ни в одно из существующих определений.
Уже известна дата и место проведения следующей выставки. Художники создают для нее новые полотна. Ведь есть стимул, а, значит, творческое горение многократно усиливается. Предусмотрены и персональные выставки художников на различных площадках города. Пока это помещения в библиотеках на Свободе 119 и на Горького 3, в Конаковском краеведческом музее. Возможно, появятся и другие площадки, ведь наблюдается всплеск интереса к творчеству наших горожан. Работа в этом направлении ведется.
На итоговом собрании были также отмечены и некоторые отрицательные моменты. На них остановился один из самых авторитетных и уважаемых художников – Анатолий Михайлович Малов, который, как профессионал считает, что выставочная экспозиция должна тщательно готовиться, ведь только в этом случае она букет выглядеть гармоничной. Этот недостаток будет учтен, и последующие выставки будут организовываться кураторами в составе трех человек.
Художников также обяжут снабжать свои творения этикетками, где будут указан определенный набор сведений о работе: автор, название, материал, размер, а также является ли произведение оригинальным авторским, либо является копией или репликой картины другого художника. Членов Творческого Союза призвали создавать картины по собственным сюжетам.
Что дает Творческий Союз? В материальном смысле ничего. Во всяком случае, пока. Бесплатные мастерские, бесплатные творческие командировки, совместные выезды на пленэр, организация участия в выставках в других городах и странах – пока мечтать об этом не приходится. Хотя …кое-что из перечисленного вполне осуществимо.
Но Союз дал необыкновенное ощущение, что в нашем городе бьет ключом художественная жизнь. Художники, как начинающие, так и уже известные, а также люди, интересующиеся искусством, почувствовали, как оживилось культурное пространство и как стимулирует творческую мысль возможность показывать свои работы другим, делиться с ними радостью творчества. И получать советы тех, кто опытнее, что тоже полезно, может даже полезнее, чем выслушивать похвалы зрителей.
В данный момент в организацию вступило 27 человек – живописцы и мастера декоративно-прикладного искусства. На стадии обдумывание этого шага еще несколько человек. Есть люди, которые хотят, не вступая в Союз, участвовать в его проектах. Их позиция пока осмысляется Правлением.
Правление выражает благодарность всем, кто сотрудничает и помогает творческому сообществу художников и выражает надежду на сохранение добрых отношений в будущем.
Мы со своей стороны желаем Творческому Союзу художников города Конаково и Конаковского района новых интересных проектов и осуществления всех планов. А каждому художнику – вдохновения.
Ирина Вдовенко