Интеллектуалы города сыграли в «Что? Где? Когда?»
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», посвященная 80-летию города прошла на сцене ГДК Воровского. Организаторами мероприятия выступили Совет депутатов, администрация города Конаково и администрация ГДК.
Менеджер по коммуникациям Ольга Будрова, преподаватель географии Лариса Борисова, пенсионер Сергей Шушин, историк Сергей Игнатьев, Юлия Карасева и капитан команды педагог Ольга Панова стали на время игры командой и противостояли команде зрителей – горожан нашего города, приславших на игру свои вопросы.
Тема игры – история нашего города близка каждому, но далеко не все имеют в этом вопросе глубокие познания. Чаще всего эти знания обрывочны, фрагментарны и касаются одного-двух аспектов, как правило, связанных с местом работы, либо семейной историей. Однако, встречаются и исключения. Участники первой игры – из их числа, хотя и они признались, что изрядно покорпели над книгами в библиотеке, сходили на подробную экскурсию в Конаковский краеведческий музей.
Оказалось, что история города так интересна, так богата и так поучительна, что подготовка превратилась в увлекательнейшее занятие. Городу 80 лет, но корни его уходят вглубь веков. А среди людей, населявших в разные периоды истории те поселения, что входят ныне в его границы, встречались интереснейшие личности, талантливые, смелые и щедрые.
Игра была напряженной, сложной и очень интересной. Закончилась она со счетом 4:6 в пользу знатоков. После обсуждения практически на все вопросы отвечал Сергей Игнатьев. Со стороны казалось, что игра стала бенефисом одного игрока, но Сергей после игры честно заявил, что абсолютно все игроки участвовали в обсуждениях на равных, и абсолютно все показали должный уровень подготовки. А то, что на вопросы отвечал именно он – результат смущения остальных членов команды, не привыкших находиться в центре внимания. Однако, жюри был виден только результат, и в итоге звание лучшего игрока и приз получил именно Сергей Игнатьев, показавший самый яркий результат.
Жюри также присудило приз авторам лучшего вопроса супругам Евгению и Татьяне Кучеренко , спросившим об авторах и первом исполнителе песни о Конаково. Члены команды признали самым интересным вопрос Марии Завединовой о происхождении названия улицы Лиговка.
Идея проведения игры принадлежит директору ГДК Воровского С. В.Чернявской. «У нас много творческих коллективов и студий, где дети и взрослые занимаются творчеством. Мы поем, танцуем, жонглируем, декламируем и лицедействуем. И добились хороших результатов в этом. Это прекрасно! Но пришло время обратить внимание на ум и интеллект и создать что-то принципиально новое» — сказала Светлана Владимировна. Она поделилась своей давней мечтой – создать интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?».
Прошедшая игра показала, что это вполне осуществимо. И более того – необходимо. Популярная игра родилась в СССР, в эпоху провозглашавшую идеалом человека, гармонически сочетающего в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство. Развитый интеллект к этому набору восхитительных качеств добавили знатоки – члены клуба «Что? Где? Когда?» — кумиры думающей части советского населения. В последнее время таких называют «ботаниками», забывая, что именно ум, интеллект и знания двигают прогресс и вершат историю.
Новый проект ГДК станет пристанищем интеллектуалов. Но задачей клуба будет не только проведение игр, но и создание особой атмосферы, побуждающей добывать знания, развивать интеллект, упражнять умственные способности. После летних каникул начнется подготовка новой игры. Так что упражняйте мозги и приходите играть.
Остается отметить тех, кто занимался разработкой и подготовкой первого мероприятия. Оборудование для игры и призы игрокам и участникам закуплены городской администрацией. Куратором проекта выступила Вера Ивановна Жулева, ее непосредственным помощником, разработавшем видеоряд и логотип стал Юрий Новиков. Советами и консультациями помогали краеведы Галина Михайловна Прилепская, Людмила Геннадьевна Ефремова, а также администрация и сотрудники Конаковского краеведческого музея. Членами жюри выступили Г.М. Прилепская, научный сотрудник краеведческого музея Ирина Геннадьевна Вдовенко и педагог ДШИ Ирина Анатольевна Петрова. Оргвопросы и оформление взяли на себя Виктория Малышева, Ольга Бычкова и Татьяна Шошина. Звуковое оформление мероприятия осуществлял Алексей Курнукин.
Ирина Вдовенко