Информация об оплате услуг за кабельное ТВ
27.04.2020 | Без рубрики | Комментариев нет|
Реквизиты для оплаты услуг за кабельное телевидение (КТВ)
Общество с ограниченной ответственностью «ТелеКон»Юридический и почтовый адрес:171252 Тверская область, город Конаково, улица Горького, д. № ЗаИНН 6911024896 КПП 694901001 ОГРН 1066911015973Код ОКПО 95343286 Код ОКВЭд 61.10.Банковские реквизиты:Расчетный счет 40702810463000003251 ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8607ПАО СБЕРБАНК Г. ТВЕРЬКор. счет 30101810700000000679 БИК 042809679В назначении платежа обязательно указать адрес: улица, № дома, №квартиры и фамилию собственника!