Глазами детей
Ежегодные выставки учеников Художественного отделения Конаковской ДШИ в стенах библиотеки на Горького 3 – добрая традиция. На открытие очередной такой вставки пришло так много гостей, что они едва уместились в просторном холле второго этажа, где размещены работы.
120 живописных и графических работ, выполненных разными материалами, в разных техниках созданы руками 60 талантливых детей в возрасте от 9 до 16 лет. Это итог работы прошедшего 2016 года, а он был насыщен интересными событиями. Помимо основного учебного процесса дети с успехом участвовали в пленэрах и интереснейших конкурсах: международные конкурсы «Сказки Сербии», «Пушкин глазами детей», «Подводный мир»; областные конкурсы « Легенды и мифы Древней Греции», «По дорогам сказки», «Вода во всех ее проявлениях». За успешное участие в конкурсах и успехи в учебе более 50 учеников были награждены Почетными грамотами. Один из самых жестких конкурсов, проходящих ежегодно – на стипендию губернатора Тверской области. В этом году стипендию главы региона получила Ксения Морозова (педагог И.А. Петрова).
Среди работ есть постановочные натюрморты. Это входит в программу обучения. Но каждый рисунок – личное видение художника, поэтому двух одинаковых нет. Натюрморты — неживая, неподвижная природа, оживляемая лишь светом и мастерством художника. Традиционные гипсовые головы, тыквы, цветы и кувшины можно написать и в пастельных тонах, как это сделала Александра Калинина, и в ярком солнечном, или теплом освещении. Или так, как это сделала Полина Пухова, только синим цветом. Но сколько, оказывается, у него оттенков!
В программу обучения входит и освоение техники «граттаж» — процарапывания рисунков на белой бумаге, загрунтованной черной гуашью. Таких рисунков довольно много, видимо, она популярна среди учащихся. Работы получаются очень необычные, изысканные. Можно и наши родные ирисы изобразить (Лиза Абрамова), и томно изогнутых кенгуру (Яна Диденко), и экзотическую знойную Африку, где изящные чернокожие девушками, танцуют призывный танец дождя (Диана Максимова) , и холодный мрак морской бездны, куда погружается хрупкая и такая одинокая Русалка – «Водяная дева» Алисы Смирновой.
Рисунки показывают, как широк круг интересов наших юных граждан. Значительная часть работ создана по мотивам литературных произведений. Так же , как и старшие поколения дети рисуют сказки, мифических героев, события, произошедшие с полюбившимися им персонажами.
Юную Ассоль, увидевшую заветные алые паруса нарисовала Настя Галихина, трех сестер за прялками – Полина Папкова. Как хорошо, что их еще не совсем вытеснили вампиры и оборотни.
Ребята с удовольствием рисуют и окружающий их реальный мир – родные просторы («Родной пейзаж» Анны Романовой), свои впечатления от каникул, проведенных на море («Каникулы на море» Рита Ширшова), привала возле лесного ручья («Лесной ручей» Варвара Близникова).
Рисунки на тему «Город будущего» — тоже детские мечты. Об идеальном и полном удивительных вещей мире. Бутылкообразные дома нелинейной архитектуры у Дениса Соколова и летающие объекты Вовы Богданова вполне могут существовать в одном пространстве. Города Кати Хорошиловой и Кати Архиповой – сочетание аккуратных лужаек и технообъектов, они населены счастливыми людьми. Но никто из детей не изобразил ни мрачную утопию, ни войну, ни ужасы терроризма, ни конец света. Свое будущее он видят счастливым.
Хотя есть среди них и те, кто призывает серьезно задуматься о будущем. Артем Мизик предвидит возможность экологической катастрофы в работе «Мы выбираем». Это призыв вести себя разумно на планете, предназначенной не только для нас, но и для будущих поколений. Своевременный и очень нужный призыв, и не только применительно к экологии. Если человечество его не услышит, то действительность станет похожа на мир, в который выпустили чудовищ из ящика Пандоры, как на рисунке Дарьи Медынской.
Отдельно стоит отметить самых юных участников выставки — учеников педагога С.В. Поповой. Анна Дураченкова и Мария Панасенкова поднялись выше некуда – в космос, Мария Синица и Юлиана Богатырева опустились на морское дно, а Вероника Уснас осталась дома и поиграла с домашними любимцами – получилась веселая «Котовасия». Мир в их представлении прекрасен в любом месте.
Пожалуй, стоит упомянуть и о наиболее активных участниках вернисажа. У Ильи Рогова уже есть свой стиль. Его работы можно найти на выставке не читая подписей. Философские и немного мрачноватые, они имеют литературную основу, что выдает читающего и думающего человека. О чем может думать «Человек Никто» — персонаж одного из рисунков? Устройство его мыслительного аппарата, показанное Ильей на рисунке, не предвещает ничего хорошего, особенно, если посмотреть в его глаза. Зато от забавных «Арчимбольдесок» (портреты людей, составленные из овощей, фруктов, морских гадов и тп) можно не ждать подвоха, они добродушны и приветливы.
Дарья Агалакова – девушка–ртуть! Соединить два рисунка, на одном из которых лето, а на другом осень – решение спонтанное, но весьма удачное. Мгновенно ухваченная суть, вытекающая из такого «микса», выражается художницей коротко и ясно. Графика, которую Даша выбрала для показа, так же легка и стремительна, но отнюдь не легковесна и показывает, что ее интересует множество серьезных вещей.
Ксения Морозова изображает и реальный мир, и мир фэнтэзи. На ее рисунках сюжеты, подсмотренные в жизни («Предпраздничный автобус»), и у великого Толкиена («Бильбо и дракон»), но самая удивительная ее работа, (а, может быть, и на всей выставке) – это ее «Автопортрет» — ироничный и немного грустный, но полный достоинства.
Жаль, что формат статьи не позволяет написать обо всех 60-ти участниках выставки. Мы заранее просим прощения у тех, чьи имена не попали в этот обзор. Все работы хороши и достойны внимания. И это, несомненно, заслуга педагогов: Ирина Анатольевна Петрова, Светлана Викторовна Попова, Мария Анатольевна Завединова, Татьяна Викторовна Грачева, Татьяна Николаевна Наукина работают в Конаковской ДШИ уже достаточно долгий период и за это время приобщили к искусству графики и живописи сотни детей. Некоторые из них стали профессиональными художниками, но подавляющая часть выбрали другие профессии, не связанные с искусством. Но это, конечно, не значит, что время, проведенное в стенах ДШИ, прошло даром. Способность видеть и создавать красоту, чувствовать гармонию, хороший вкус – это то, что останется с ними на всю жизнь. И еще память о прекрасных педагогах, вкладывающих душу в каждого ученика. Спасибо им за это! Выставка продлится до конца месяца. Постарайтесь успеть
Ирина Вдовенко