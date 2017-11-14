Герои далеких эпох
В число Дней воинской славы России входит и 8 сентября – День Бородинского сражения. Главная битва Отечественной войны 1812 года произошла ровно 205 лет назад между русской армией под командованием генерала Михаила Илларионовича Кутузова и французской армией Наполеона I Бонапарта у села Бородино близ Можайска, в 125 км на запад от Москвы. В ней участвовало с обеих сторон около 300 тысяч человек при 1200 артиллерийских орудиях.
В книге историка В. Р Апухтина «Народная военная сила : дворянския ополчения в Отечественную войну», изданной в 1912 г. раскрывается роль тверских жителей, которые внесли значительный вклад в эту победу. Тверское ополчение было одним из самых многочисленных и достойно воевало.
Долгих три месяца существовала реальная угроза вступления вражеских войск на Тверскую землю. В «Описании Отечественной войны 1812 года», опубликованной в 1839 году, генерал-лейтенант, сенатор, русский военный писатель А.И. Михайловкий-Данилевский пишет, что «получено было повеление Генерал-Губернатора, позволяющее убивать Француза, яко злодея России, и мое подтверждение, то уже в пограничных к Смоленской губернии уездах, Ржевском, Старицком, Зубцовском и Тверском, начались и разъезды, которые обязаны при приближении врага к пределам, донести земской полиции и повестить крестьянам, чтобы изготовились…»
Свидетельство об этом сохранилось не только в военных отчетах, но и в воспоминаниях современников. Татьяна Петровна Кучина-Пассек, известная нам как «корчевская кузина Герцена», упоминает в своей книге «Из дальних лет», что Петр Алексеевич Яковлев, ее дядя по матери выехал из своего корчевского имения Новоселье в Весьегонск, опасаясь приближения неприятеля.
« Тверские землевладельцы вносили подати хлебом, скотом, деньгами, одеждой, обувью, набирали рекрутов, снаряжали ополчение, формировали полки. Фабриканты и ремесленники преимущественно занимались военными изделиями; каждый ремеслом своим способствовал общим пользам. Кузнецы и слесаря ковали оружие, портные и сапожники приготовляли одежду и обувь для воинов, седельники сбрую для конницы, плотники и столяры строили обозы для полков и дружин. Десятки тысяч подвод были в движении по губерниям» — так свидетельствуют отчеты того времени.
Есть архивные данные о том, дворяне Корчевского уезда пожертвовали, в частности 5,725 четвертей овса (четверть – примерно пуд). А еще из своих запасов выпекали хлеб в домах горожан, а также в специально построенных печах за городом, сушили сухари и на своих подводах отправляли в армию. Когда армия неприятеля подходила к Смоленску, в Твери предположили , что затем наступит их очередь. Тогда, облжив часть запасов хлеба порохом и другими горючими веществами, сожгли их, чтобы провиант не достался неприятелю.
Дворянским собранием решено было дать от каждых 500 ревизских душ 20 человек. По ревизским сказкам душ оказалось 332 321. Из них снаряжено ратниками 13,295 человек: 12,636 пеших и 660 конных. Из них составилось 5 пеших полков и 1 конный. Все они были снабжены провиантом на 4 месяца, сверх того на содержание лошадей положено по 25 руб. в месяц.
Рядовой состав комплектовался исключительно из крепостных крестьян, офицеры же назначались из дворян Тверской губернии. Начальником Тверского народного ополчения стал генерал-лейтенант Тыртов Я.И.
Тверская губерния входила в 1-й округ ополчения, предназначавшегося для обеспечения безопасности Москвы. И, таким образом, Народное тверское ополчение обороняло столицу. В январе 1813 г. ополчение вслед за наступавшими русскими войсками прибыло в Ригу и вошло в состав корпуса ген. Ф.О. Паулуччи. Из 12,6 тыс. ратников пеших полков уцелело лишь 4577 чел., большинство умерло от болезней.
Герои Отечественнной войны 1812 г.
Воевали корчевяне не только в Ополчении, но и в регулярной армии. Именно представителю корчевской земли суждено было стать самым, пожалуй, известным героем Отечественной войны 1812 г. Речь идет о генерал лейтенанте Захаре Дмитриевиче Олсуфьеве.
Он родился в 1773 году в имении своих родителей в селе Горицы Корчевского уезда. Семья не была богата и не могла позволить себе французских учителей, поэтому Захар и его брат Николай получили скромное домашнее образование и даже не говорили по-французски. По принятому тогда обычаю в трехлетнем возрасте мальчиков записали в лейб-гвардии Измайловский полк.
Захар Дмитриевич с 13 лет жил в полку, а в 17 оказался на войне во время русско-австрийско-французской кампании 1805 г. Уже в первом сражении проявил себя как настоящий герой. Через некоторое время отличился под Аустерлицем, получив орден Св. Анны 2-й ст., участвовал в кампании 1806-1807 гг. В бою под Прейсиш-Эйлау (1807 г.) он был ранен, но не только остался в строю, а повел свой отряд в атаку (награжден орденом Св. Владимира 3-й ст.). Командуя 14-й дивизией, отличился в майских боях 1807 г. (отмечен орденом Св. Анны 1-й ст.). За героизм, проявленный в 1807 г. в бою под Гейльсбергом, где он, несмотря на контузию левой руки, остался на поле боя, З.Д. Олсуфьев награжден золотой шпагой «За храбрость» с алмазами и прусским орденом Красного Орла 1-й степени. Захар Дмитриевич был настоящим героем и уже в 25 лет по заслугам был возведен императором Павлом I в генерал-лейтенанты.
Во время войны с Наполеоном находился безотлучно в действующей армии. В 1812 г. сражался с французами под Смоленском, при Валутиной горе, и отличился в Бородинском сражении. Награждён орденом Св. Георгия 3-го кл. Во время заграничных походов 1813-1814 гг. участвовал во всех главных сражениях русской армии, за что был удостоен алмазных знаков к ордену Св. Анны 1-й степени.
10 февраля 1814 г. под Шампобером, выполняя ошибочные приказы прусского генерала Г.Л. Блюхера, Захар Дмитриевич с малочисленным отрядом оказался в ловушке и был атакован большой колонной французов, которой командовал сам Наполеон Бонапарт. Олсуфьев был ранен в штыковом бою и взят в плен. Французский император лично предложил ему обратиться к Александру I с просьбой об обмене: русские взяли в плен маршала Доменика Жозефа Рене Вандама в битве при Кульме. Наполеону хотелось вызволить своего генерала. Но Захар Дмитриевич отказался, зародив, возможно, своим поступком легенду о загадочности русской души: «Я перед императором своим виноват за то, что попал в плен». Наполеон оценил благородство русского генерала и даже пригласил его на ужин.
После взятия Парижа он был освобожден и представлен императору Александру I, милостиво встретившему его словами: «Захар Дмитриевич! Мне не надобно требовать от тебя отчета о том, как ты попал в плен. Знаю все подробности: ты дрался, как русский генерал и верный сын Отечества!».
После окончания войны З.Д. Олсуфьев продолжил военную служу. В феврале 1820 г. он был назначен сенатором. Контузии и ранения отразились на здоровье Олсуфьева, и вскоре его парализовало. Уволен в отставку с мундиром и пенсией 21 мая 1831 г. Скончался в кругу семьи 20 марта 1835 г. и был похоронен около церкви Рождества Христова в с. Горицы Корчевского уезда.
Младший его брат, Николай Дмитриевич, родился в 1775 году. С 1797 года состоял на службе подпрапорщиком. По свидетельству друзей он « соединял своим самобытным характером доброту сердца, кроткое благодушие, готовность на добро, бескорыстие рыцаря и беспечность питомца XVIII века».
В это время командовать полком был назначен цесаревич Константин, сын императора Павла I. Всегда веселый и остроумный Николай приглянулся ему и был назначен адъютантом с переводом в лейб-гвардии Конный полк, в рядах которого он участвовал во многих сражениях с французами с 1805 по 1815 год.
Отличился во время атаки своего полка в Аустерлицком сражении в 1806 г., за что был награждён золотой шпагой с надписью «За храбрость». В 1805 г. отличился в сражении при Гейльсберге, и в 1807 г во Фридландском сражении. За героизм во время русско-прусско-французской войны 1806–07 гг. награждён орденом Св. Георгия 4-й степени. Участник Отечественной войны 1812, заграничных походов российской армии 1813–14 гг. и кампании 1815 г. Отличился в Кульмском и Лейпцигском сражениях, в сражении при дер. Фершампенуаз. Награждён золотой шпагой с надписью «За храбрость» с алмазами (1814), орден св. Владимира 2-й степени в 1815 г. После войны состоял при великом князе Константине Павловиче. Скончался в 1815 г. Был погребён в Стрельне на кладбище придворной Спасо-Преображенской церкви.
В экспозиции Конаковского краеведческого музея есть портреты братьев Олсуфьевых. Спокойное достоинство и скромность – вот что привлекает в героях далекой эпохи. Они так непохожи на горделивого маршала Вандама, с упоением позирующего с саблей наголо. Это, разумеется, копии. Оригиналы находятся в Эрмитаже, в знаменитой военной галерее. Она состоит из 332 портретов русских генералов, отличившихся особым героизмом на полях сражений. Портреты написаны знаменитым художником-портретистом Джорджем Доу и его ассистентамиА.В. Поляковым и В.А. Голике. Торжественная церемония открытия зала состоялась 25 декабря 1826 года. Находясь там, испытываешь особый трепет. Но, если откровенно, то я испытываю не меньшее волнение, когда смотрю на копии, находящиеся в нашем музее и каждый раз борюсь с комком в горле, рассказывая о славных сынах корчевской земли – братьях Олсуфьевых.
Кстати, в тех же сражениях участвовал и другой корчевской герой – простой солдат Памфил Назаров. Он оставил воспоминания о своей службе – интереснейший памятник эпохи. Но об этом в следующий раз.
Научный сотрудник Конаковского краеведческого музея Ирина Вдовенко