Фестиваль школьных театров
Любовь к театру начинается в школе
В декабре этого года в нашем городе второй раз прошел фестиваль школьных театров. На призыв Управления образования откликнулись восемь коллективов, в том числе, что очень радует, коллективы из школ района: театр школы № 2 пос. Новозавидовский и приехавший впервые на фестиваль театр школы № 1 пос. Новозавидовский. Организаторы с удовольствием отметили значительный, по сравнению с прошлым годом, рост мастерства участников фестиваля, и актерского, и особенно режиссерского.
Показать свои таланты вне стен родной школы, для более широкой аудитории школьным театрам удается нечасто. «Мы очень благодарны Л.Ю. Гурьяновой за эту идею, -говорит педагог и руководитель театральной студии гимназии № 5 г. Конаково Галина Петровна Рыманова, -Для нас это возможность увидеть другие театры из города и района и показать своих детей». Именно ее подопечные стали на сей раз победителями фестиваля. Поздравляем! Гимназисты и педагоги подготовили сразу три небольших спектакля. Все постановки сделаны под руководством Галины Рымановой.
В спектакле «Лесная сказка» (по мотивам пьесы Льва Устинова «Лесная песня») герои ищут хозяина потерявшейся совести, пока он не успел натворить бед. Историю о дружбе, смелости и самоотверженности, на которую способны беззащитные и слабые на первый взгляд существа разыграли ученики 3-5-х классов, занимающиеся в театральной студии школьного православного центра «Фавор» .
Старшие ребята, много лет занимающиеся в театральной студии также пожелали участвовать в театральном форуме. Для этого была выбрана пьеса Владимира Ганзенко «Свинопас» (по мотивам сказки Андерсена). Однако, внесли свои коррективы в известный сюжет. Главная героиня, капризная принцесса, перевоспитывается и становится способной на добрые поступки, любовь, дружбу.
Сценарий третьего спектакля фактически придуман режиссером Г. Рымановой. Взяв за основу известную многим поколениям россиян пьесу Шварца «Сказка о потерянном времени», она перенесла действие в современность. Из уст героев звучит молодежный сленг, а вместо скакалок, отнимающих время, в их руках мобильные телефоны, пожиратели времени современного поколения. Дети уже не играют «в классики», они ,на современные манер, вдохновенно ловят покемонов, теряя при этом не только время, но и здравый смысл.
Особенность этого спектакля в том, что наряду со школьниками в нем играли учителя. Им достались роли злых волшебников. Такой опыт неформального общения понравился всем. Гимназист Дмитрий Лисичкин участвовал уже в нескольких постановках школьного театра, но с педагогами играл впервые. «Мы общались на равных, как сверстники. Это было необычно, но приятно, — признался Дмитрий.
На репетициях царило полное взаимопонимание и взаимопомощь. Светлана Алексеевна Ладыгина, игравшая в спектакле злую волшебницу Свару, отметила, что ей было комфортно находится на одной сцене с учениками. Дети помогали педагогам в заучивании текстов, и в свою очередь учились у старших товарищей раскованности и естественности.
Но усвоена ли мораль пьесы? Галина Петровна не уверена, что это удалось в полной мере, но она уверена в том, что отвлекать учеников от гаджетов и привлекать их к творческим занятиям необходимо. И это ей удается. Желающих заниматься театром в школе достаточно. Но существует другая проблема – желающих смотреть плоды творчества других не так уж много. Современный подросток зациклен на себе, но зрительская культура воспитывается, в том числе, и в таких маленьких школьных театрах.
Во всяком случае в гимназии № 5 опыт творческого взаимодействия дал свои результаты. «За это время мы сплотились и стали одной большой и дружной семьей,- призналась ученица Марина Прокопьева, — мы собираемся вместе отметить свою победу дружным чаепитием».
Как один из самых лучших жюри фестиваля отметило спектакль театральной студии школы № 8, которой руководит режиссер А.В. Колесникова. Ребята подготовили спектакль «Сундучок Снежанны», имевший большой успех и у зрителей. Новогодняя тема сейчас как нельзя кстати, и юные актеры показывают спектакль на новогодних утренниках в школе.
Фестиваль планируется сделать ежегодным, что радует и театральные коллективы, и зрителей. Чем больше талантов удастся зажечь, тем больше добра и счастья будет в нашем мире. Ведь талантливый человек вместе со своим искусством дарит нам частицу своей души. Пожелаем фестивалю долгого плавания!
Ирина Вдовенко