Фаянсовый иконостас работы Ольги Орловой
В октябрьском номере «КП» мы печатали статью «Я счастлива» о творческом пути конаковского художника – керамиста Ольги Орловой, и о том, чем она занимается сегодня. В ней Ольга Иннокентьевна рассказала, что с большим увлечением трудится над созданием деисусного ряда иконостаса, который должен быть установлен в Угличском храме Архангела Михаила, что в бору.
По своей сути иконостас – попытка представить человеку историю сотворения мира. Сам икогостас обыкновенно украшается иконами в несколько рядов. Деисусный чин –главный ряд иконостаса. Слово «деисис» в переводе с греческого означает «моление». В центре деисуса икона Христа-Спасителя. Справа и слева иконы предстоящих и молящихся Христу: слева Богоматери, справа – Иоанна Предтечи, далее архангелов Михаила (слева) и Гавриила (справа), апостолов Петра и Павла. Изображенные на иконах святые показаны молящимися Спасителю и повернуты к Нему в три четверти оборота.
Сложная работа окончена! Иконы выполнены из шамота. Ольга Иннокентьевна любезно разрешила нам сделать фотографии готового изделия, прежде, чем иконостас отбудет к месту постоянного пребывания, туда, где уже установлено полутораметровое панно «Голгофа», а также изящные изразцы для облицовки, также выполненные ею. Конаковский художник-керамист Ольга Орлова продолжила традиции кузнецовских мастеров, изготовлявших фаянсовые иконостасы.
Жаль, что столь изумительное творение покидает пределы нашего города. Остается надеяться, что когда будет, наконец, окончено строительство храма Сорока севастийских мучеников, в нем появятся такие же красивые керамические иконы.
Ирина Вдовенко