Евнений Амелин: «Все в жизни меняется в лучшую сторону»
«Все в жизни меняется в лучшую сторону»
Продолжаем публикацию материалов, посвященных сотрудникам Конаковской ГРЭС. На этот раз героем очерка стал Евгений Семенович Амелин, прошедший трудовой путь от простого машиниста до начальника смены ЦОО.
Поколение, родившееся в 60-е годы – особенное. Они выросли в благополучный период, который историки позже назовут развитым социализмом. Люди этого поколения верили в идеалы и были готовы трудиться на общее благо, на благо Родины, ощущая личную ответственность за то, что происходит в стране. К своему делу относились основательно и были убеждены, что делать его нужно на совесть.
Именно к этому поколению относится сотрудник Конаковской ГРЭС Евгений Семенович Амелин, один из самых уважаемых на предприятии специалистов. Его трудовая биография началась в 1981 г., когда после окончания Конаковского энергетического техникума и службы в армии Евгений Семенович пришел в Котлотурбинный цех на должность машиниста-обходчика турбины.
В то время ГРЭС еще работала на мазуте, и в цехе был сильный специфический запах, привкус которого в течение всего рабочего дня ощущался даже во рту. Работа и физически была тяжелой, ведь уровень развития механизации и автоматизации еще не был высоким, и многие тяжелые операции делались вручную. Несмотря на трудности, место работы Амелин не менял никогда, считая, что не дело пасовать перед трудностями. Хотя, по мере приобретения опыта, продвигался по служебной лестнице.
У молодого специалиста оставались силы и на общественную работу. Еще в армии бойца Амелина выдвинули на комсомольскую работу, и он был секретарем комсомольской организации своей части. Став сотрудником ГРЭС, он возглавил комсомольскую организацию цеха. Позже стал еще и предстателем профсоюзной цеховой первички, а также членом областного совета Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов. Удивительно, как хватало времени на все, ведь все эти должности требовали серьезной работы. Выпуск «Комсомольского прожектора», например, требовал значительного количества времени: нужно было выявлять недостатки в работе комсомольцев, писать тексты , снимать и проявлять фотографии.
Но жить было интересно! «Время было бурное! Все вокруг кипело: проходили соревнования, смотры, организовывались поездки. Интернета не было, поэтому люди общались, а на 1 мая и 7 ноября на демонстрации выходил весь город» — вспоминает Евгений Семенович. Еще он всегда с удовольствием ходил (и до сих пор ходит) в библиотеку ГДК им. Воровского, любил читать, особенно на военную тему: Д. Гранин, В.Распутин, М. Шолохов — его любимые авторы. Военная тема близка: на Калининском фронте погиб его дед.
Е. С. Амелин начинал работать с Н. В. Базеевым, (нынешним зам. главного инженера) учился у него, перенимал опыт. Через 6 лет сдал экзамены и стал старшим машинистом блока, затем и старшим машинистом цеха итд. Постоянно учиться у других и повышать уровень компетенции — такова была его позиция, его отношение к своему делу. Неудивительно, что довольно быстро наступил момент, когда учиться стали у него. И Евгений Семенович считает своим долгом делиться знаниями: «Приятно передавать опыт, приятно, что он пригождается для общего дела, говорит он,- Ведь я всегда работал с удовольствием и знаю свое дело, знаю наперед все, что случится на моем участке работы».
Опыт и ответственность важны и в нынешней должности. Вот уже 6 лет Е.С. Амелин является начальником смены цеха общестанционного оборудования (ЦОО). Его заслуги всегда оценивались по достоинству и в его личном деле немало наград за вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд от руководства станции, от губернатора Тверской области и от Министерства энергетики РФ. Есть также медаль ОАО «Энел ОГК-5». Портрет Е.С. Амелина занесен в Книгу Почета филиала «Конаковская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5».
Кроме деловых качеств, сослуживцы Евгения Семеновича отмечают также его легкий характер и неизменный юмор. Там, где он появляется, начинается оживление и смех. Евгений Семенович считает, что с шуткой и добрым смехом любое дело спорится лучше.
К своим политическим убеждениям так же, как и к работе, относится серьезно. Вступив в 1987 г. в ряды КПСС, он оставался коммунистом до последнего дня существования организации. На последнем собрании коммунистов города к нему подошел тогдашний секретарь горкома КПСС, отдал учетную карточку и извинился за то, что партия распущена. Партбилет он хранит по сей день и убеждений своих не изменил. Но в новообразованную партию коммунистов не вступил: у новой партии совсем другие задачи. За политической жизнью с той поры следит внимательно, но со стороны. С чем-то согласен, с чем-то нет.
«Все в жизни меняется в лучшую сторону», — считает тем не менее Евгений Семенович, -Как в жизни, так и на производстве. Сначала ГРЭС перешла на «чистое» топливо – на газ, что сделало условия труда значительно более легкими. Сейчас пришло время высоких технологий и автоматики — с каждым днем происходят положительные перемены». Евгений Амелин – один из тех, кто может сказать, что делал и продолжает делать для этого все, что может, и с достоинством смотреть в глаза своим детям и внукам.
Ирина Вдовенко