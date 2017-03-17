«Два часа счастья», новый спектакль «АвосьКи»
Спектакли Народного театра «АвосьКа» — каждый раз – событие. 11 марта на очередной премьере в зале ГДК им. Воровского не просто аншлаг: заняты и все приставные стулья. Публика, принаряженная и возбужденная, заполнила зал задолго до начала спектакля. Многие принесли цветы.
«Два часа счастья» — спектакль по пьесе драматурга Антона Финка, по признанию режиссера Алены Колесниковой, выстраданный: он репетировался три года. В силу обстоятельств менялись актеры, особенно «не везло» центральному персонажу — Виктору. Но «по крупице, по капле, по искре, по блестке» спектакль все- таки сваялся, вознаградив режиссера за терпение, актеров на труд и зрителей за долгое ожидание. Репетируя спектакль, режиссер общалась с автором пьесы А. Финком, который пожелал труппе успеха и новых творческих находок. И они были, вернее, был целый каскад находок.
Уже на третьей минуте зрители аплодировали актеру Юрию Трегубову. Его персонажу по имени Виктор, взявшему на себя роль устроителя чужого счастья (а это всегда трудная и неблагодарная роль), пришлось нелегко: он уговаривал и увещевал, успокаивал и угрожал, пуская в ход все обаяние, которым наделила его природа. «Карусель такую закрутим, что сразу и не спрыгнешь»- пообещал он с самого начала первого акта и свое обещание выполнил. Ему также пришлось по воле режиссера петь, танцевать, играть на гитаре и декламировать. Аплодисменты зрительного зала показали, что Юрий Трегубов все сделал на «отлично».
Под стать ему оказался актерский ансамбль трех дам. Все они признались, что испытали выброс адреналина на сцене. Зрителям же в какой-то момент показалось, что зал для актеров перестал существовать. Они были «в полете», оторвавшись от реальности и растворившись в придуманных событиях. На наших глазах они краснели и бледнели без грима и пудры, переживая перипетии судьбы своих персонажей. Такое перевоплощение, такая искренность даже на столичных сценах редкость.
Персонажу по имени Галина, которую играла Марина Корниенко -Утолина, по пьесе пришлось практически безотлучно находиться на сцене. Актриса утверждает, что со сцены на видно зрителей и их глаз, но слышно «дыхание» зала и его настроение. «О зрителе забыть невозможно», — говорит Марина, но признается, что момент «полета» все-таки был. Марина пришла в театр «АвосьКа» шесть лет назад уже сыграла в нескольких спектаклях. Помимо увлечения театром пишет стихи и даже выпустила поэтический сборник, работает на ОАО «Энергостальконструкция».
Марина Унина считает, что зрителя легче заставить заплакать, чем засмеяться. Но, играя комедийный персонаж, она постаралась придать своей героине Ольга Леонидовне положительные черты, сделать ее достойной женщиной. Ведь все мы иногда попадаем в непонятные ситуации, иногда даже вопреки своей воле. Такое логическое выстраивание роли и понимание характера — скорее всего, результат основной профессии Марины Униной – она преподаватель литературы (сш № 8) и детальный разбор характеров литературных персонажей – ее профессия. Марина участвует второй раз в постановках «АвосьКи», в этот раз ей досталась характерная роль и, возможно, именно это – ее амплуа.
По игре Елены Веригиной было видно, что она вжилась в роль, и понимает свою героиню Татьяну Васильевну. Елена попала на нужную волну, находясь на сцене и во время спектакля у нее не было ни скованности, ни страха, а поэтому ее утверждение: «Мы не играем, а живем на сцене» — чистая правда. Елена работает начальником отдела сортировки на Конаковском почтамте и, хотя всегда любила театр, на сцене была впервые. То, что дебют удачный, подтверждает факт получения ею роли в следующей постановке театра.
Владимир Тулутунов – по пьесе то самое воплощение счастья – самый опытный актер труппы. Он в театре с 2004 г. и режиссер ему доверяет, зная особенности стиля его работы: не выкладываться в полную силу на репетициях, «выдавая» фейерверк на сцене. Так случилось в этот раз. Владимир таки выдал! Свой незабываемый канкан на стульях в том числе.
Его присутствие на сцене давало хоть какой-то ориентир, ведь все вокруг непрестанно перемещались. Его персонаж Геннадий, несмотря на нелепость ситуации, в которую попал, самый уравновешенный и самый нормальный. Проявляя терпение и мудрость по отношению к людям, именно он поворачивает ход событий к счастью.
Увы, как бы убедительно люди не говорили о самодостаточности, женское счастье невозможно без мужчины, а мужское – без женщины. Крах прежних отношений часто приводит к решению закрыть свое сердце навсегда. Порой счастье кажется недостижимой мечтой, а порой приходит само собой. О том, как неисповедимы пути к нему – спектакль «Два часа счастья».
После спектакля труппу и режиссера поздравил глава администрации города О. В. Шаталов. «Приходя на ваши спектакли, мы всегда получаем огромное удовольствие и заряд положительной энергии» — сказал Олег Вячеславович от имени всего зала.
Алена Викторовна в свою очередь поблагодарила администрацию города за неизменное внимание к работе театра и помощь во всех его нуждах. А также поблагодарила режиссера по свету С. Трямкину, звукорежиссера А. Курнукина, постановщика танцев А. Симкину. Режиссер также сообщила зрителям, что театр приступает к репетиции новой постановки – пьесе Н. Эрдмана «Самоубийца». Его премьера планируется на осень.
Ирина Вдовенко