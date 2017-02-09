ДТП на пешеходном переходе
ДТП на пешеходном переходе
02.02.2017 года, в 16-25 , напротив д. 5 ул. Энергетиков г. Конаково 43-летний водитель, управляя автомашиной Рено-Логан и двигаясь по ул. Энергетиков в направлении ул. Свободы, совершил наезд на двух пешеходов. Мужчина возрасте 62 лет и 7-летний мальчик переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомашины Рено-Логан. К счастью, рядом оказались неравнодушные граждане, оперативно доставившие пострадавших в приемный покой ЦРБ.
Заведующий отделением травматологии Конаковской ЦРБ Павел Анатольевич Мельниченко сообщил нам о том, что в четверг, 2 февраля он был вызван в больницу в связи с поступлением в отделение пострадавшего в ДТП мужчину. Пациент получил тяжелую травму — открытый перелом левой плечевой кости и находился в состоянии средней степени тяжести. После проведения необходимых подготовительных манипуляций пострадавший был прооперирован. До утра 3 февраля он находился в отделении реанимации, утром был переведен в палату. Павел Анатольевич сообщил, что операция прошла успешно, но впереди у 62-летнего мужчины долгий период реабилитации. Врач также сообщил, что сейчас больному проводят курс интенсивной профилактики инфекционных осложнений. При самом благоприятном течении, подобные переломы срастаются около полугода. После этого потребуется восстановить подвижность в суставе с помощью занятий лечебной физкультурой. Полное выздоровление наступит не раньше, чем через год. Многое зависит от самого пациента, его упорства и того, насколько правильно он будет выполнять рекомендации врачей.
Как врач, Павел Анатольевич считает непродуманными тот пункт правил ПДД, по которым пешеходы на нерегулируемых пешеходных переходах вынуждены переходить дорогу перед движущимся транспортом. С тех пор, как они введены в действие несколько лет назад, количество несчастных случаев на пешеходных переходах значительно увеличилось. Наши улицы не всегда достаточно освещены, не всегда в должной мере очищены от наледи. Пешеходы также должны учитывать, что другие участники дорожного движения нередко ведут себя неправильно, поэтому прежде, чем начинать движение по дороге, должны удостовериться, что это безопасно, ведь от этого зависит их собственная жизнь.
Комментарии по поводу ДТП мы получил и от инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения Т.Н. Кокоревой. Она сообщила, что по данному факту заведено уголовное дело и все обстоятельства произошедшего будут тщательно расследованы. Инспектор также настоятельно советует пешеходам учитывать скорость движения автомобиля, погодные условия, состояние дорожного полотна, а также то, что в гололед тормозной путь любого транспортного средства значительно увеличивается. Пешеход должен удостовериться, что все авто достаточно снизили скорость.
Еще один совет касается ношения специальных светоотражающих элементов на одежде. По Правилам пешеходы обязаны носить их за пределами населенных пунктов. Но Татьяна Николаевна советует и жителям не пренебрегать этой рекомендацией и в городе. Особенно актуально это для детей. Они подвижны и не всегда внимательны на дороге. Светоотражающие элементы на одежде сделают их более заметными на дороге и могут спасти им жизнь.
Впереди еще немало зимних дней и ситуация на дорогах вряд ли улучшится. Будьте осторожны! Не подвергайте свою жизнь опасности.
Ирина Вдовенко