Чтят ли конаковцы семейные традиции
Июль и август по сложившейся традиции являются самым популярным временем для свадеб. Это самое горячее время для сотрудников всех ЗАГСов страны. Конаковский ЗАГС также напряжённо работает. На август подано 134 заявления на регистрацию браков. Торжественные церемонии проходят по двум адресам: а зале бракосочетаний на проспекте Ленина д.11 и в клубном посёлке Ольгино, где существует роскошный Дворец бракосочетаний. В обоих местах церемония проходит красиво и торжественно. Сотрудники стараются сделать незабываемым самый важный день в жизни молодых. Однако, церемония может пройти и в более строгом варианте, если на то будет воля брачующихся. Ведь главное все-таки любовь и желание создать семью.
Заведующая Конаковским ЗАГС Тамара Ивановна Кравцова считает, что несмотря на перемены в общественном сознании, семья остается для наших людей важнейшей ценностью. Если опираться только на цифры, то жениться стали вдвое меньше. Еще несколько лет тому назад регистрировалось по 700 пар в год, а в прошлом году всего 485 пар конаковцев связали себя узами брака. Но Тамара Ивановна считает, что всему виной демографическая яма 90-х годов ХХ века, когда резко снизилась рождаемость. Теперь это поколение приблизилось к возрасту, когда появляется желание создать семью. Еще одно веяние современности – вступление в брак в зрелом возрасте. Очень редко женятся 18-20 летние люди. Возраст современных женихов и невест от 28 до 35 лет.
В свадебных ритуалах больших изменений не произошло: конаковские невесты предпочитают белые платья, а женихи надевают строгий костюм. Церемония проходит под свадебный марш Мендельсона, а на выходе молодых осыпают цветами, монетами и разноцветными сердечками.
Именно так прошла регистрация молодожёнов Регины и Артёма Романовых, конаковских жителей, которые на момент нашего визита оказались в банкетном зале. Роскошное белое платье выгодно подчеркивало красоту и юность невесты, жених не сводил с неё восхищенных глаз. Вслед за ними регистрировалась пара в джинсах и белых футболках. Выглядели они не менее счастливыми.
Недавно в городе появилась новая свадебная традиция. Это связано с учреждением Всероссийского дня семейного счастья и супружеской верности и с появлением на центральной площади памятника святым благоверным Петру и Февронии Муромским, покровителям семьи и брака. После церемонии бракосочетания молодожёны с гостями обязательно возлагают цветы к памятнику. А затем, по старой традиции едут в Рябинки, к памятнику Вячеслава Васильковского.
Укрепление традиций и устоев семьи, повышение ее престижа — это важный аспект работы отдела ЗАГС. Парад семей, который прошёл в РДК «Современник» накануне Дня семьи – одно из таких мероприятий. На празднике торжественно поздравили молодожёнов только начинающих совместную жизнь. Приглашены были и родители с новорожденными детьми. Малышам вручили медали «Родившемуся в Тверской области». Не забыли и многодетные семьи. Получили награды семья Пилюгаевых, в которой семеро детей и семья Гусевых с пятью ребятишками. Особой чести были удостоены семейные пары, чей брачный стаж составляет более полувека. Это семья Бабушкиных из Конаково, отметившая 50-тетний юбилей совместной жизни и семья Гордеевых, чей стаж уже 60 лет. Это настоящие хранители семейных ценностей. Благодаря им институт семьи в нашем обществе продолжает благополучно существовать, а традиционные ценности сохраняются.
Ирина Вдовенко