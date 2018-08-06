Четвертый тверской князь Дмитрий Михайлович Грозные очи
Наши прошлые публикации были посвящены святому благоверному князю Михаилу Тверскому и его супруге святой Анне Кашинской. У них было четверо сыновей: Дмитрий, Александр, Константин и Василий. Напомним: князь Михаил был растерзан в орде в 1318 году. После него право княжения досталось старшему Дмитрию. По тогдашнему Закону и младшие Михайловичи должны были получить свои уделы. Предполагают, что Александр стал владеть Холмом и Микулином, Константин Дорогобужем, а Василий Кашином. Так или иначе, но сыновья Михаила Тверского остались дружны и после этого (не в пример многим другим) и действовали заодно.
Дмитрий родился в 1299 г. Уже через три года он прошёл обряд постриги – сажания на коня, что означало начало воинского воспитания. Уже в 12 лет он возглавил поход на Новгород, который, однако, не был благословлен митрополитом Петром и поэтому был отменён. Но сам факт говорит о том, что уже тогда Дмитрию можно было доверить войско.
Став князем, он продолжил политику отца. В 1320 г. женился на дочери литовского князя Гедемина Марии, что говорило о его намерении сотрудничать с Литовским княжеством. Давняя вражда с московским князем Юрием Даниловичем заставила Дмитрия искать сильных союзников.
Постоянные набеги московитов на тверские и кашинские земли обескровили Тверь и 1322 г. Дмитрий Михайлович вынужденно подписал соглашение, по которому признал Юрия великим князем и обязался не претендовать более на великое княжение. Хотя Юрий Данилович прав на великое княжение по лествичному праву не имел, поскольку его отец не успел ни дня побыть великим князем, а поэтому его потомки из очереди на великое княжений выбыли навсегда. Также Дмитрий и отдавал Юрию право отвозить в орду ханский «выход» (налог, дань). Однако московский князь, взяв 2000 серебром, не поехал навстречу ханскому баскаку (сборщику дани), а двинулся в Новгород.
Узнав об этом, Дмитрий Михайлович поехал к хану Узбеку и сообщил, что Юрий утаил от него тверское серебро (выход). Разгневанный хан тут же отдал Дмитрию ярлык на великое княжение. Брат Юрия, Иван Калита, находившийся в тот момент в татарской столице, ничего не смог сделать, лишь послал к брату гонца. Поняв свою ошибку, Юрий двинулся в орду, чтобы отдать тверские деньги. Но брат Дмитрия, Александр, подстерег его с войском на реке Удомле, разбил наголо и отнял казну. Юрий бежал в Псков, а Дмитрий Михайлович вернулся в Тверь в статусе великого князя Владимирского.
Ханское войско, дабы призвать Юрия к ответу, учинило «много зла» в его владениях, и Юрий все-таки вынужден был подчиниться. Вслед за ним в орду поскакал и Дмитрий Грозные очи, боясь, чтобы беспринципный московит не навредил ему, как в свое время навредил его отцу.
До ханского суда дело не дошло. При встрече Дмитрий, характер которого ясно обрисовывает его прозвище, «мстя кровь отчу», убил московского князя. Это было тяжким преступлением, ведь он находился во владениях хана, где только он может казнить и миловать. Возможно, он рассчитывал, что богатые дары, которые он привез с собой, сделают хана милостивее к нему.
Разгневанный Узбек называл всех тверских князей крамольниками, но все же отдал великое княжение тверичу Александру, брату Дмитрия и беспрепятственно отпустил его на Русь. Дмитрий же остался в татарской темнице ждать приговора. Почти год думал Узбек, но 15 сентября 1326 г. отдал приказ о казни. В его решение, конечно, вмешалась политика. Расправа состоялась на «реце Кодракле», но сведений о том, где погребено и погребено ли было тело Дмитрия Михайловича, не сохранилось. Было ему 26 лет. Жена его, Мария Гедеминовна, не вынесла горя и вскоре умерла. Детей у них не было. В народной памяти он остался князем Грозные очи за гордость, смелость, удаль и любовь к отцу.
Его брат Александр стал искать сторонников в Литве и политика тверских князей навсегда изменилась.
Научный сотрудник Конаковского краеведческого музея Ирина Вдовенко