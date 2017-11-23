Борис Демидов, человек на все времена
Мы продолжаем публикации о сотрудниках самого большого предприятия нашего города — Конаковской ГРЭС. Героем сегодняшней статьи стал Борис Владимирович Демидов, заместитель главного инженера по ремонту.
За 27 лет работы на Конаковской ГРЭС Б.В. Демидов стал свидетелем нескольких масштабных преобразований, как технических, так и структурных. Застав период, когда станция работала на мазуте, когда преобладал ручной труд, теперь внедряет на производстве высокие технологии. Начав трудовую биографию с рабочей специальности, стал начальником участка. И в каждом периоде, в каждой ипостаси нашел свое место, не раз получал поощрения за добросовестный труд. Какие бы ни были на дворе времена, какие бы крутые перемены в них не происходили, человек, умеющий делать свое дело, всегда найдет место в жизни. А дело у Бориса Владимировича очень важное – поддерживать в работоспособном состоянии оборудование, которое несет в наши дома свет и тепло.
Его можно считать уроженцем нашего города, ведь семья переехала в Конаково в 1967 г., когда Борису был всего лишь год от роду. Город в то время был огромной стройплощадкой. От реки Донховки до деревушки Скрылёво, за которой строилась станция, тянулись вагончики и времянки строителей ГРЭС. Город рос и менялся вместе с ним. Борис Владимирович помнит, как на месте посёлка «Пионерский» появлялись один за другим многоэтажки будущего проспекта Ленина, как ко всеобщей радости заработал кинотеатр, как на месте роскошного болота с лягушками и пиявками, где вездесущие мальчишки проводили много времени в играх и забавах, возвели роскошное здание новой школы, восьмой по счету.
Это действительно была Всесоюзная комсомольская стройка. Город вибрировал молодой энергией. Строители и люди прочих рабочих специальностей, активные, находящиеся в расцвете сил, и работали ударно, и жить успевали интересно. Благодаря их труду в 1981 г. наш город стал победителем Всесоюзного соревнования по темпам экономического развития. А помимо производственной, кипела культурная, спортивная и общественная жизнь.
Не все строители стали конаковцами. Борис Владимирович, а ему по долу службы приходилось бывать на различных объектах энергетики, нередко встречал людей , которые в разные годы возводили какие-либо блоки Конаковской ГРЭС. Все они сохранили добрые воспоминания о том славном времени, о нашем городе, о станции.
Именно Конаковской ГРЭС суждено было стать градообразующим предприятием, сменив на этом почетном месте фаянсовый завод. Станция давала работу наибольшему количеству горожан, многое делала и для других жителей города. Работать здесь было ответственно, но престижно, ведь все понимали, что за энергетикой будущее. Поэтому Борис Владимирович, как многие другие молодые конаковцы, не был озадачен проблемой выбора будущей профессии: конечно, он станет энергетиком.
И в 1983 г. Борис Демидов становится студентом теплоэнергетического факультета Ивановского энергетического института им. В.И. Ленина. Учебу прервал призыв в армию. В те годы не было принято увиливать от этой обязанности. Поэтому время учебы удлинилось на два года и окончилось в 1990 г. Эта же дата стала началом трудовой биографии.
Конаковская ГРЭС в то время только начала переходить на газ. Семь блоков станции работали еще на мазуте. И от первого блока, где работал молодой специалист, было видно восьмого. Но зима 1990-1991 гг. стала последней страницей мазутного периода ГРЭС. Началась газовая эра: в цехах стало чище, легче стало дышать и, соответственно, уменьшилось вредное воздействие станции на окружающую среду.
Несмотря на высшее образование, нового сотрудника определили на должность слесаря: такова была традиция – начинать с рабочих специальностей и изучать производство изнутри. Начальником турбинного цеха в то время был будущий директор ГРЭС Иван Дмитриевич Тихонов. Он был строг, но справедлив, и быстро заметил добросовестность молодого работника. Через год лет Борис Владимирович стал мастером. Еще через десять лет начальником участка по ремонту турбин. А в 2016 году был назначен на должность заместителем главного инженера по ремонту, начальником управления.
Место работы при этом оставалось тем же, лишь круг обязанностей и степень ответственности возрастали в соответствии с занимаемой должностью. Прогресс не стоит на месте. Оборудование все время модернизируется и усложняется. Чтобы соответствовать времени и занимаемой должности, приходилось все время повышать уровень компетентности, получать новые знания.
Самым ответственным периодом сам Борис Владимирович считает модернизацию 2005 – 2010 гг. В 2005 реконструкции подвергся второй блок, в 2006 г. – первый, в 2007 г. третий. В 2008 г. Конаковская ГРЭС стала структурным подразделением образовавшейся российской энергетической компании ЭНЕЛ-Россия. И, наконец, в 2010 г. произошла реконструкция 8 блока. На этом первый этап масштабной модернизации закончился. Но обязательно начнется новый, такова жизнь.
Сейчас Борис Владимирович Демидов руководит всеми видами ремонтных работ на Конаковской ГРЭС, обеспечивая функциональность оборудования и самих блоков, отвечает за их техническое перевооружение и реконструкцию, а также за безопасность вверенного персонала. Сейчас, в эпоху высоких технологий , нынешнее руководство ПАО ЭНЕЛ-Россия внедряет диджитализацию, цель которой – максимально снизить человеческий фактор в производственных процессах. И, конечно, оптимизировать затраты на выработку электроэнергии. Это важно, ведь газовая энергетика на сегодняшний момент – самая дорогая, гораздо дороже атомной и гидроэнергетики. Но и она востребована, поэтому Конаковская ГРЭС работает в «пиковой» нагрузке. И Борис Владимирович уверен, что в обозримом будущем это не изменится.
Борис Демидов – один из тех счастливых людей, которые искренне говорят, что утром с удовольствием идут на работу, а вечером с не меньшим удовольствием возвращаются домой. Там его с нетерпением ждут две любимые женщины – жена Надежда и дочь Алёна. Сын Валерий окончил институт и работает в Питере. Это весьма кстати: Демидовы любят бывать в северной столице. Это время совместного отдыха и общения. Очень важное время. Ведь какой бы важной не была работа, живем мы для родных и любимых людей.
Ирина Вдовенко