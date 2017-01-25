Безопасность в надёжных руках гвардейцев
С недавнего времени в составе МВД РФ произошли новые изменения. Если раньше подразделения вневедомственной охраны полиции относились к структуре МВД, то с апреля 2016 года бойцы подразделений стали сотрудниками Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. 5 апреля прошлого года Президент Владимир Путин подписал Указ о создании на базе внутренних войск МВД нового силового ведомства, куда, в том числе, вошла и вневедомственная охрана. Наша газета не раз рассказывала о том, что сотрудники вневедомственной охраны специализируются на госзащите собственности физических и юридических лиц, организаций, предприятий и жилищ, но и занимаются обеспечением общественного порядка на улицах нашего города, розыском и задержанием преступников, а это и является одними из основных задач нового ведомства.
О том, какие задачи сейчас ставятся перед новой службой, нам рассказал начальник ОВО по Конаковскому району майор полиции Алексей Викторович Климов.
— Отдел вневедомственной охраны по Конаковскому району – филиал ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Тверской области». В первую очередь мы выполняем задачи по обеспечению имущественной безопасности граждан и организаций в городе Конаково и в Конаковском районе. Занимаемся мы и профилактической работой по этому направлению. Кроме того, на наши наряды возложены обязанности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в родном городе. Несмотря на то, что сотрудники сменили «ведомственную прописку», форма у них все еще полицейская. Функции у «сотрудников-гвардейцев» остались по сути те же самые, что и до реформы. Единственное отличие — в лишении сотрудников Росгвардии права составления протоколов об административных правонарушениях по большинству составов правонарушений: во время дежурств бойцы выявляют правонарушения на улицах, задерживают правонарушителей и доставляют в территориальный отдел министерства внутренних дел, а оформляют задержание и привлекают к ответственности уже в отделе полиции.
— Алексей Викторович, как проходит рабочий день сотрудника Росгвардии?
— Ежедневно и круглосуточно группы задержания несут службу на улицах нашего города. На пульт централизованного наблюдения нашего отдела также поступают тревожные сигналы с охраняемых объектов. В случае изменения обстановки дежурные операторы, находящиеся за пультом, незамедлительно связываются с группой задержания по радиосвязи, и направляют её на «тревожный» объект. Также наши экипажи патрулируют улицы города, выявляют нарушителей общественного порядка. Подразделение обеспечивает безопасность свыше 170 объектов, 170 квартир и более 380 мест хранения имущества граждан. Мы работаем в тесной взаимосвязи с МВД, активно помогаем коллегам, участвуя вместе с ними в оперативной и профилактической работе. Но в случае получения сигнала «тревога» с охраняемого объекта – незамедлительно, не взирая ни на что, отправляемся именно туда.
В 2016 году сотрудники отдела приняли участие в раскрытии 37 преступлений, в отношении 1035 правонарушителей ими составлены протоколы об административных правонарушениях, задержаны 3 человека, находящихся в федеральном розыске.
— Были ли случаи, когда на охраняемый вами объект «покушались» злоумышленники и чем это заканчивалось?
— Что касается объектов, оборудованных охранной сигнализацией, то такие попытки в последние годы предпринимаются все реже. Злоумышленники отлично понимают чем закончится наша «дуэль», и не желают рисковать. Уже пару десятков лет нам удается не допустить ни одной кражи с охраняемых объектов. В связи с этим я хочу напомнить, что установка систем охранной сигнализации с подключением на пульт централизованного наблюдения подразделения вневедомственной охраны – самый надёжный способ уберечь своё имущество от преступных посягательств.
На объектах же, где установлены так называемые «тревожные кнопки» противоправные действия различного характера совершаются регулярно, а наши сотрудники, реагируя на тревожные сообщения, поступившие с этих объектов, пресекают такие действия, зачастую не позволяя развиваться событиям трагически.
— Как быстр вы должны приехать к месту происшествия?
— Время, в течение которого мы обязаны прибыть к месту происшествия в городской черте 5-7 минут, за ее пределами — 10-15 минут.
— Расскажите о каком-нибудь последнем задержании, которое провели сотрудники вашего подразделения.
— В одном из баров нашего города, ночью, воспользовавшись отсутствием посетителей, мужчина стал на словах угрожать девушке-бармену и вынудил её покинуть помещение бара. Сам же, принялся собирать в сумки бутылки с дорогостоящим алкоголем, сигареты, продукты питания, не забыл и про деньги в кассе. Вот за этим увлекательным занятием его и застали сотрудники группы задержания, прибывшие по сигналу «тревога». Девушка-бармен незаметно для грабителя нажала кнопку экстренного вызова полиции и её «крик о помощи» моментально был «услышан» нарядом.
— Спасибо Вам за интересный рассказ и за такую нужную и опасную службу, которую Вы и Ваши сотрудники несёте в нашем городе.
Людмила Кикало