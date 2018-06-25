Арсений Кречетов: «Выбор сделан!»
Арсений Кречетов признается, что игрой на фортепиано увлёкся не сразу. Вначале ему интереснее было играть на синтезаторе и на гитаре. Фортепиано появилось как второй, сопутствующий инструмент в Селиховской музыкальной школе, где он начал обучаться четыре года назад. И поначалу Арсений не особенно старался сидя за клавишами: ровно настолько, чтобы не взывать нареканий.
Лишь по прошествии некоторого времени, он проникся красотой классических мелодий, стал понимать их, наслаждаться ими. Потом пришло понимание того, что с помощью игры можно выражать свои чувства, эмоции, мысли. Теперь он способен магическим образом разговаривать с помощью музыки, и это завораживает слушателей.
Мой вопрос о том, что он думает, когда играет, Арсения смутил: трудно облечь в слова образы космического порядка, которые возникают в воображении. К тому же они меняются с каждым новым исполнением в зависимости от настроения. Все чаще во время игры возникает чувство восторга и полёта.
Его педагог приветствует, когда разбирая музыкальное произведение, он проявляет самостоятельность и собственное видение исполнения. Иногда это сильно отличается от общепринятого. Так он сыграл «Ноктюрн» соч. 10 фа мажор П.И. Чайковского на Международном конкурсе детского и юношеского творчества «Ступени мастерства». Людмила Николаевна признается, что это поистине божественное исполнение тронуло «до мурашек» и её, и присутствовавших в зале опытных педагогов, слышавших эту музыку, может быть, тысячи раз. Жюри, отметив звукоосязание, интонирование звука, то, как тонко Арсений чувствует грань между «пиано» (тихо) и «пианиссимо» (очень тихо), оценило это исполнение Дипломом III-й степени.
Кроме музыки Арсений увлекается фото и видеосъемкой, монтажом и фотошопом. В этом ему помогает папа, Александр Евгеньевич, профессиональный фотохудожник. Однако, именно папа старается ограничивать природную склонность сына к постоянному расширению интересов, ведь в сутках всего 24 часа, а для серьезных занятий нужны режим и дисциплина. Кроме того значительного времени требуют и школьные занятия. Приходится делать выбор. Арсению, например, хочется вернуться к игре на гитаре. Но Людмила Николаевна категорически против: ведь тогда кончики пальцев огрубеют, и исчезнет поистине магическое туше – редкий дар природы.
Арсений обладает от природы многими редкими качествами музыкального порядка. Дар этот требует огранки, шлифовки и многочасовых ежедневных занятий за инструментом. Арсений свой выбор сделал. Надеемся, что никакие трудности и случайности его с этого пути не свернут. Сейчас всё зависит от него самого.
Ирина Вдовенко