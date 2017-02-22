Анатолий Малов: «Пишу глазам любви»
Так называется персональная выставка художника Анатолия Малова, открывшаяся в Городской центральной библиотеке на Свободе 119. Это имя нам хорошо известно, ведь Анатолий Михайлович – один из самых уважаемых и авторитетных художников города.
Анатолий Малов родился в городке Собинка Владимирской области в 1943 году. После окончания Владимирского художественного училища в 1970 г. получил приглашение работать в Конаковском Доме культуры «Современник». Очарованный нашим краем, его природой, его энергией, он переехал сюда.
Молодой, энергичный и общительный, Малов стал местным Третьяковым. Его мастерская была своеобразным центром художественной жизни города, местом встреч конаковских художников. Анатолий Михайлович помогал советами начинающим художникам, десятки людей обучались рисованию и живописи в студии, которую он открыл. Вместе они устраивали выставки в городе, вместе участвовали в тверских вернисажах. Это неформальное братство можно считать прообразом того Творческого Союза конаковских художников, который появился в прошлом году.
Анатоли Михайлович считает профессиональное общение и организацию выставок очень нужным делом. Это стимулирует художников, дает творческий импульс. Художник испытал это на собственном опыте. В 2013 году, после долгого простоя, начавшегося в сложные 90-е гг. , друзья – художники сподвигли его на персональную выставку. И после нее начался новый творческий подъем. Теперь кисти и краски не убираются в дальний угол, и пахнущие краской полотна сменяют друг друга на мольберте.
Весной и летом, в солнечные дни, когда природа полна живого трепета, художник выбирается «на этюды». Позже, и долгими зимними вечерами, он переживает эти моменты заново, когда превращает этюды в картины. Кружевную весеннюю вязь березового леса, сочную благоухающую сирень – отраду мая, знойный день в разгаре лета и золото осеннего увядания художник пишет как спектакль, как лирический монолог, наполненный чувствами и мыслью. Так, как это делали художники — передвижники, творчество которых он считает вершиной русского искусства, и чьи традиции достойно продолжает.
Новая выставка, развернутая в Городской библиотеке на Свободе, 119 – небольшая ретроспектива. И это дает возможность увидеть, как изменялась творческая манера художника, его мастерство. Это можно заметить по двум портретам дочери, созданным с перерывом в 20 лет. Угловатый ребенок с растрепанной косичкой превратился в прекрасную женщину. Расцвел и талант художника: портрет живой, трепетный, на нем играют солнечные блики и теплый летний бриз.
А как сейчас выглядит девушка-студентка, случайно зашедшая однажды в мастерскую художника ? Анатолий Михайлович сделал ее портрет карандашом. Юная, с печальным взглядом и сжатыми ладонями на коленях. Мы не узнаем этого, ведь на рисунке она останется вечно юной… и вечно печальной. Одним зрителям при взгляде на этот портрет вспомнилось трагическое ахматовское «Сжала руки под темной вуалью… отчего ты сегодня бледна?». Другие увидели в этом взгляде всего лишь скромность и смущение.
Картины художника по своему «ложатся на душу» каждому человеку. Это зависит ассоциаций, возникающих при просмотре, воспоминаний возрождающих в душе моменты из собственной жизни. Зритель становится соавтором художника. В этом таинство искусства. Выражая душу, художник помогает зрителям понять их свою собственную.
«Пишет как дышит… никому не подражает и говорит свое слово»- так отозвалась о художнике Малове скульптор Екатерина Андреевна Глебова, подчеркнув как важно для художника иметь свой голос. Анатолий Малов его имеет. Негромкий, очень интеллигентный и очень искренний.
Поклонники живописи, пришедшие на открытие выставки, выразили надежду, что за новой выставкой последует очередная «болдинская осень», а ее результатом станут новые картины и новые выставки. Мы присоединяемся к этому пожеланию.