Алена Колесникова: «Жизнь бьет ключом!»
Алена Колесникова: «Жизнь бьет ключом!»
«Моя жизнь с 13 лет связана с театром и с ДК Воровского, — говорит режиссер театра «АвосьКа» Алена Колесникова. Первое, что она увидела впервые выйдя на ознакомительную прогулку с новым местом жительства, было объявление о наборе актеров в Народный театр при Доме культуры. «Я пришла и «заболела» театром на всю жизнь». Скрипка и балет были забыты. В ее жизни воцарился Его Величество Театр.
Первыми педагогами стали Ирина Герман и Ольга Бардакова. Они были очень разные и обе очень много дали: Ирина Витальевна четко организовывает работу, пространство, четко выстраивает спектакль. А Ольга Александровна всегда была фонтаном идей. «На ее примере я поняла, как важно творческое вдохновение. Без этого нет искусства»- признается Алена Викторовна.
Однако, профессионально заниматься театром юная Алена не решилась. После школы пошла работать в библиотеку на Свободе 119 и поступила на библиотечное отделение МГУКИ. Профессия оказалось интересной и творческой, а при том подходе, который выработала молодой специалист, даже работа библиотечной передвижки становилась спектаклем, ведь на выезде Алену сопровождал небольшой детский театр, который она организовала при своей детской библиотеке. На театральные постановки были похожи и ее уроки в Детской школе искусств, где несколько лет спустя она преподавала эстетику.
После работы она спешила в театр. Ее настоящая жизнь, ее душа была здесь. Она всегда относилась к сцене трепетно, будь то новогодний детский утренник, или серьезная драматическая роль. Но были роли, которые особенно запомнились и зрителям, и ей. Например, Эстель в философском спектакле по пьесе Жана Поля Сартра «За закрытыми дверями», или Розалинда в спектакле по пьесе Григория Горина «Чума на оба ваши дома».
Роль девочки Млады в спектакле по пьесе Вадима Коростылева «Варшавский набат» стала особой. История польского педагога и врача Януша Корчака, который не смог бросить своих воспитанников на пороге газовой камеры фашистского концлагеря Треблинка и принял смерть вместе с ними, поставила режиссер Ирина Герман. Спектакль вывернул наизнанку души всех, кто в нем играл. «Я сыграю это и умру», — так отнеслась к своей роли актриса Алена Колесникова. Отчаянье, слезы, парализующий ужас – это не была игра. Все чувства были пережиты по-настоящему.
В том же 2003-м она последний раз была на сцене в качестве актрисы. Это были «Провинциальные страсти» режиссера О. Бардаковой. Алена Викторовна до сих пор отчаянно скучает по сцене, по актерской игре. Но после спектакля «Кин 4-й», который она поставила как режиссер и в котором сыграла роль Елены, поняла, что совмещать нереально и посвятила себя режиссуре. В 2004 г. Алена Викторовна оканчивает режиссерское отделение МГУКИ. Ее дипломным спектаклем стал «Голый король» (по Шварцу). Его она ставила уже с театром «АвосьКа».
Именно под ее руководством театр с успехом стал выступать на театральных фестивалях, где постоянно завоевывал призовые места и получил звание «Народный». Как правило, особой строкой отмечалось ее режиссерское мастерство. Она была признана лучшим режиссером на фестивале в Сочи в 2016 г. и уже в этом году на фестивале в Петербурге.
Ее актерский опыт пригождается и в работе режиссера. Готовя спектакль, Алена Викторовна всегда обсуждает с актерами их роли, вместе с ними разбирается в мотивах поступков персонажей, в их чувствах, которые ими движут. Это помогает актерам выстраивать роль и быть убедительными на сцене. «Невозможно сыграть чувства, которые тебе непонятно. Или совершать на сцене поступки, в логичности которых сомневаешься. Актеру должно быть «уютно» в его роли» — утверждает Алена Викторовна.
Привычка разбирать образы театральных героев, раскладывать их характеры «по полочкам» не проецируется на личную жизнь. Алена Викторовна признается, что принимает людей всем сердцем и иногда ошибается. Но трагедии из этого не делает, ведь в ее жизни есть люди, дружба с которыми длится долгие годы. «Каков человек, таковы и его друзья,- считает она,- Человек притягивает к себе людей, близких ему по духу. Меня часто спрашивают, почему я постоянно улыбаюсь. А просто у меня хорошие друзья. Мы заряжаем друг друга добром».
Актеры театра – тоже близкие друзья. Творчество сближает лучше, чем что бы то ни было. В данный момент труппа «АвосьКи» приступила к работе над новым спектаклем по пьесе Эрдмана «Самоубийца». Написанная в 1928 году, она не потеряла актуальности и звучит очень современно.
В репертуаре театра «Авось-Ка» наряду с комедиями присутствуют серьезные драматические спектакли, русская и зарубежная классика. Такое сочетание необходимо не только для того, чтобы учесть разнообразные вкусы зрителей. Театр выпускает 3-4 премьеры в год. Это много, но город у нас маленький и повторять спектакли больше двух раз не имеет смысла. Поэтому необходимо готовить новые спектакли. Но, с другой стороны, это держит в хорошем творческом тонусе.
Кроме Народного театра «АвосьКа» Алена Колесникова в данный момент руководит детской театральной студией «Брависсимо». Студия показывает интересные, глубокие спектакли и их мастерство неоднократно отмечалось, в том числе и на больших Всероссийских фестивалях.
Но самые внимательные зрители – в родном городе. Их внимание к театру, неизменно теплый прием, цветы и аплодисменты ценят и актеры, и режиссер. Еще у них есть поддержка местных властей, что очень много значит. Никогда не отказывает в помощи В.В. Максимов, во все проблемы театра вникает Л.Н. Владимирова, постоянно интересуется работой театра О.В. Шаталов. Они всегда присутствуют на премьерах как зрители и аплодируют вместе со всеми нами.
Ирина Вдовенко