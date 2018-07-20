А на лодочной на станции
Лодочная станция на правом берегу Донховки существует с 60-х годов прошлого века. Несколько поколений горожан время от времени охотно пользовалась её услугами. Катамараны, как правило, катались поблизости, не выезжая на Волгу. А на лодках переправлялись на острова, чтобы отдохнуть подальше от любопытных глаз. В начале 90-х хозяйство захирело, но странным образом дотянуло до 2010 г. К тому времени в нём осталось пять «убитых» катамаранов и прохудившаяся лодка.
В таком виде в 2010 г. её принял на свой баланс Сергей Викторович Удалов. При поддержке городской администрации станция была восстановлена, появилась новая техника, и люди вновь стали приходить к привычному месту, чтобы удалясь от берега, остаться наедине с рекой и солнцем. Услуги недорогие, техника безопасная: катамараны и ялики не тонут, даже если заполнены водой по самые борта. Конаковцев, тем не менее, среди них не так уж много – процентов 20-25, больше иногородних.
Три летних сезона при лодочной станции работали спасатели. И не зря: спасли человек 20, в том числе и детей. Жаль, что в данный момент у них нет возможности работать. Спасение утопающих вновь стало делом рук самих утопающих. Но вопрос этот может быть решён уже следующим летом. В этом заинтересована и администрация города Конаково, и начальник ГИМС С.Боровков. И, конечно, мы с вами.
В данный момент в пункте проката плавсредств можно арендовать ялики по 150 р. за час, катамараны по 150 р.(двухместный) и 200 р (четырехместный). Недорого, но лишь в жаркий выходной день, когда вода теплая, когда нет ветра и дождя, все 20 яликов и 20 катамаранов бывают востребованы. Таких дней за лето бывает немного, по пальцам можно пересчитать, порой дней 15-20. К тому же сезон после 15 августа можно считать оконченным: пора собирать детей в школу.
Отдельная тема – ремонт техники. Нередко арендуя катамаран, отдыхающие пытаются разогнаться километров до ста. Увы, прочность педалей не рассчитана на такую скорость, поэтому ломаются они часто. Еще чаще ломают весла на яликах, и чаще всего при попытке добыть селитёрных подлещиков, плавающих по поверхности. Чтобы окупить покупку новых вёсел, нужно, чтобы ялик без простоев работал два дня. При существующих ценах на речную технику говорить о доходах не приходится, более того: баланс либо отрицательный, либо очень отрицательный.
Но Сергей Викторович считает, что лодочная станция все-таки должна работать, ведь о развитии туризма в нашем регионе говорят в области как о решённом факте. Администрация города придерживается того же мнения, поэтому, как говорится, ищутся точки взаимодействия и пути решения проблемы.