В «МО «Городское поселение город Конаково» в д.Карачарово состоится собрание жителей

Alexander | 10.12.2018 | НОВОСТИ | Комментариев нет

ОБЪЯВЛЕНИЕ

20 декабря 2018 года В 14:00

В «МО «Городское поселение город Конаково» по адресу: д.Карачарово , площадка между домами 1а и 1б состоится собрание жителей с повесткой дня:

1. Выбор проекта для участия в конкурсном отборе по Программе поддержки местных инициатив;

2. Определение суммы вклада населения на реализацию выбранного проекта;

3. Выборы членов инициативной группы.

Администрация города Конаково

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