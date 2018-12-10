В «МО «Городское поселение город Конаково» в д.Карачарово состоится собрание жителей
10.12.2018 | НОВОСТИ | Комментариев нет|
ОБЪЯВЛЕНИЕ
20 декабря 2018 года В 14:00
В «МО «Городское поселение город Конаково» по адресу: д.Карачарово , площадка между домами 1а и 1б состоится собрание жителей с повесткой дня:
1. Выбор проекта для участия в конкурсном отборе по Программе поддержки местных инициатив;
2. Определение суммы вклада населения на реализацию выбранного проекта;
3. Выборы членов инициативной группы.
Администрация города Конаково