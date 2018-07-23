Из истории конаковской почты
В 1668 г. Тверскую губернию пересёк международный Почтовый тракт Москва-Тверь-Великий Новгород-Псков-Рига. В 1888 г. почтовое сообщение пришло и в село Кузнецово. Именно в это время открылась Кузнецовская- почтово-телефонная контора. Располагалась на Старопочтовой улице, наискосок от бывшего фабричного училища. Это было одноэтажный деревянный грунт с кирпичным основанием, одну из половин которого и заняло учреждение.
Первым начальником Почтовой конторы стал губернский секретарь Алексей Тимофеевич Шуклин, его помощником Николай Алексеевич Преображенский, также губернский секретарь. Принимались почтовые отправления в двух местах: у фабрики и непосредственно в почтово-телеграфной конторе. В первые годы почтой пользовались 5-7 % населения, но постепенно люди привыкали к новшеству и все чаще брались за перо.
Собранную корреспонденцию отправляли в село Новое, где была большая почтовая станция. Здесь её сортировали и на почтовых каретах отправляли далее по тракту. Загружаясь на почтовых станциях, почтовая карета добиралась до Москвы. Чтобы нигде не задерживаться, ямщики вешали на облучок колокольчик, издали оповещавший о приближении. Европейский рожок, попавший на эмблему российской почты, в среде наших почтовых ямщиков так и не прижился, несмотря на штрафы и мордобой.
В начале 1890-х гг. начальником Кузнецовской почты становится Николай Яковлевич Яковлев. К тому времени уже 20-25 % кузнецовских жителей навещали Почтовую контору. С тех времен в семейном архиве краеведов Лубовых (родственников Н.Я. Яковлева) сохранилась открытка, адресованная управляющему фаянсовой фабрики Александру Васильевичу Савостьянову. Судя по отметкам, почта в этот период доставлялась очень быстро: московский штемпель поставлен 18.02.1905 г., а Кузнецовский штемпель уже 19.02.1905.
Марка, наклеенная на савостьяновскую открытку, стоила 3 копейки. Неукоснительно соблюдался принцип работы почты, сформулированный еще её создателем, боярином А.Л. Ордин-Нащокиным: «брать столько, чтобы «лишней тягости не было».
Здание на пересечении улиц Свободы и Новопочтовой появилось после затопления Корчевы. Так же, как для здания исполкома (ныне военкомата) и многих других домов, строительным материалом для него послужили взорванные останки домов Корчевы. Именно это место стало центром новообразованного города Конаково. Позже, с появлением новой части города, центр переместился за Донховку, а количество почтовых отделений увеличилось.
Ирина Вдовенко