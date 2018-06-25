Этот день мы приближали как могли. Воспоминания внучки Алексея Баскакова
Жительница нашего города Мария Шевкина, внучка конаковского героя-партизана Алексея Баскакова, написала нам, что её баб
ушка, Антонина Андреевна Баскакова (Боруленкова), часто рассказывала ей о своём героическом брате. Алексей родился 11 февраля 1922 года в д. Санниково Конаковского района. После окончания школы работал делопроизводителем в Конаковском народном суде. Учился в юридической школе г. Калинина. Работал народным следователем в прокуратуре Молодотудского района Калининской области. С июля 1941 г. возглавлял батальон Главоборонстроя НКААД СССР. С ноября 1941 по июнь 1942 гг. — командир партизанского отряда, действовавшего на территории Тверской области. В 1942 -1943 гг. — командир партизанской бригады в Белоруссии. Фото и документы Алексея родственники отдали в Конаковский энергетический техникум, в музее которого бережно хранится память о ветеранах ВОВ. Именем Алексея Баскакова названа улица нашего города, на стене техникума есть мемориальная доска в его память.
Из воспоминаний бывшей разведчицы 2-й партизанской бригады Клавдии Ивановны Тяпиной:
артизанско-диверсионная группа Алексея Баскакова выполнила поставленную разведотделом дивизии задачу – уничтожила 27 вражеских солдат. «Работу группы следует оценить положительно, так как действовала в тылу самостоятельно и первый раз. Можно отметить примерное поведение и действия Баскакова для остальных бойцов. На тт. Баскакова и Костыгова собрать необходимые данные и представить их к награде», – так оценило командование партизанский рейд группы Баскакова.
Через два месяца, 16 февраля 1942 года, вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР: «За доблесть и мужество, проявленные в партизанской борьбе в тылу против немецких захватчиков, наградить орденом Красного Знамени Баскакова Алексея Андреевича».
…Много раз после этого первого партизанского рейда в канун наступления войск Калининского фронта партизанские отряды, а затем и 9-я партизанская бригада под командованием Алексея Баскакова вступали в бой с фашистскими карателями.
В январе 1942 года группа Баскакова успешно выполнила задание в Пеновском районе, оккупированном врагом.
В марте и апреле, пополненная молодежью из Конакова и Кашина, группа Баскакова действовала в глубоком тылу противника в районе железной дороги Невель–Клестицы. За два месяца партизанами было уничтожено два эшелона с личным составом, подорван один бронепоезд и девять автомашин с грузами, нанесено поражение карателям в районе деревень Пекарево–Андрейково.
С 20 мая отряд Баскакова в количестве 46 бойцов был переброшен в четвертый раз в район железных дорог Невель–Полоцк, Невель–Витебск на помощь действующим там партизанским отрядам Марсова и Зелева. Здесь Алексей встретился с командиром другого калининского партизанского отряда, рабочим станции Калинин Сергеем Федоровичем Глазуновым, с которым судьба свела его надолго.
Оба отряда надежно контролировали зону, держали связь с разведотделом 31-й бригады 3-й Ударной армии. В начале июня отряды оказались в окружении и выходили с боем. Фашистов было не менее пятисот, в том числе 150 конников. Бой длился шесть часов. Отряды прорвали кольцо блокады и вышли из окружения, потеряв пять человек убитыми и семь человек без вести пропавшими.
В этом бою погиб Александр Мацкевич, накануне получивший награду – орден Красной Звезды за свой первый бой под Калинином, в тылу врага.
…4 июля 1942 года по личной просьбе члена Военного Совета 3-й Ударной армии, первого секретаря ЦК Компартии Белоруссии П.К. Пономаренко, возглавлявшего штаб партизанского движения Белоруссии, партизанские отряды Алексея Баскакова и Сергея Глазунова были переданы Белорусскому штабу и выведены на территорию оккупированных районов Витебской области. На базе этих отрядов была сформирована 1-я Белорусская партизанская бригада особого назначения имени В.И. Ленина под командованием Баскакова.
Немалый урон фашистам нанесли смелые и дерзкие диверсии бойцов этой бригады. За два года боевой работы в районе железных дорог Полоцк–Витебск–Орша и Витебск–Невель, обеспечивавших все боевое снабжение фашистских армий группы «Центр», было пущено под откос свыше 30 эшелонов, столько же выведено из строя паровозов, пущен под откос бронепоезд. Бригада участвовала в блокаде крупного разведцентра противника, действовала до мая 1944 года в одном строю с белорусскими партизанами из бригад Константина Заслонова, Миная Филлиповича Шмырева, других героев битвы за советскую Белоруссию.
…Это случилось 23 мая 1943 года во время крупномасштабной карательной операции немцев против партизан. Бригада Баскакова вела бой в окружении. Алексей с группой бойцов, спасая обоз с ранеными и больными, вступил в бой с озверелыми карателями, в числе которых кроме немцев было много власовцев и выпущенных из тюрем уголовников. Раненый Баскаков отбивался до последнего патрона, а когда фашисты подбежали к истекающему кровью комбригу, раздался взрыв гранаты. Алексей не сдался, он подорвал себя и фашистов.
По сообщению комиссара бригады В.Д. Лобарева, после гибели Баскакова каратели долго возили по деревням его тело с вырезанным орденом Красного Знамени на груди, утверждая, что «бандит Баскаков убит, с партизанами покончено.
…Передо мной письмо жены Алексея Баскакова – Елены Константиновны и дочери его – Любови Алексеевны Дроздовой (Баскаковой), живущих в г. Конаково. Елена Константиновна сообщила мне о месте захоронения мужа: «Дочь хранит все газеты и очерки об отце, бережет их в альбоме. Комиссар Лобарев, который находился вместе с Алексеем в отряде, сообщил его место захоронения – деревня Островская Витебского района, где на мемориальной доске высечено его имя».
Алексей как мог, приближал День Победы, но сам ее не увидел.