Директор Конаковской ГРЭС Илья Новожилов: «Полгода пролетели незаметно!»
Илья Борисович, вы стали директором Конаковской ГРЭС в июле 2017 г. Прошло уже почти полгода с момента вступления на новую должность. Как Вы освоились в новой роли?
Должность директора Конаковской ГРЭС, одной из крупнейших электростанций Центрального федерального округа, это серьезная позиция. Позиции, которые я занимал ранее, были не такими глобальными. На сегодняшний день имеет место четкое понимание ситуации и сформированные планы на будущее. Сейчас идет фаза становления в этой должности и концентрация на реализации тех задач, которые передо мной стоят. Каждый день приносит что-то новое, поэтому полгода прошли почти незаметно.
Наверняка, прежде чем приступить к новым обязанностям, Вы ознакомились с объектом, который станет зоной Вашей ответственности. Как Вы оценили состояние Конаковский ГРЭС?
Общее техническое состояние электростанции оценивается как хорошее. Из 8 блоков основного оборудования 4 блока модернизированы, оснащены современным оборудованием, производственные процессы автоматизированы. Конечно, в фокусе до этого было основное оборудование, теперь мы немного поменяем направление и будем фокусироваться на модернизации и улучшении электрооборудования и вспомогательного оборудования, как минимум на следующие 5 лет.
Когда Вас назначали на должность, какие задачи перед Вами были поставлены?
Одной из важнейших тем в энергетическом секторе на сегодняшний день является модернизация. Правительством разработана программа развития до 2035 года, в которой Конаковская ГРЭС является стратегическим объектом в Центральном Федеральном округе, и в отношении электростанции рассматриваются определённые планы по развитию. Основной задачей, стоявшей перед нами, являлась разработка стратегического плана развития электростанции и дальнейшая реализация этого плана (при согласовании с Министерством энергетики РФ). Это основная задача на ближайшие 10-15 лет.
Вторая задача — поддержание оборудования электростанции в надлежащем состоянии и бесперебойное обеспечение жителей города Конаково, а также жителей ЦФО и электроэнергией и теплом.
Третья задача связана с привнесением новых взглядов, новых подходов в традиционно сложившиеся подходы работы на КГРЭС. Хотелось бы применить мой предыдущий опыт работы на угольной станции здесь.
Какова роль Конаковской ГРЭС в системе ПАО «Энел Россия»?
Конаковская ГРЭС — один из четырех производственных филиалов компании Энел Россия (или ПАО «Энел Россия»), является одним из крупнейших поставщиков электроэнергии и тепла в Центральном регионе. На станции трудятся более 400 человек (не считая подрядных организаций). В составе ПАО «Энел Россия» Конаковская ГРЭС значительно укрепила свой технический потенциал. Благодаря политике приоритетного развития новых технологий, высоким требованиям к уровню обслуживания оборудования, высоким стандартам подготовки кадров, КГРЭС стала одним из ведущих производителей электроэнергии в Тверской области и ЦФО.
Нельзя ни отметить то, что на электростанции был внедрен ряд проектов по усовершенствованию, причем некоторые из них были разработаны и внедрены впервые в энергетической практике именно на Конаковской ГРЭС. Примером такого проекта стало создание полномасштабной системы автоматического контроля и управления (АСУ ТП) на дубль-энергоблоке, работающем на газе мощностью 300 МВт, благодаря чему удалось достичь максимальной автоматизации технологического процесса энергоблока. На сегодняшний день в таком режиме работают уже четыре энергоблока.
Также Конаковская ГРЭС стала пилотной площадкой для внедрения проекта «LEAN» (бережливое производство), в основе которого заложено непрерывное стремление к упрощению и оптимизации производственных процессов без значительных финансовых вливаний путем выявления и устранения в них потерь.
Что касается экологии и охраны окружающей среды, то Конаковская ГРЭС всегда считала данные задачи одними из приоритетных. Одним из важнейших проектов, осуществленных ПАО «Энел – Россия» на электростанции, стало завершение ввода в эксплуатацию современного рыбозащитного сооружения в 2015 году. Первый этап работ по данному проекту был выполнен еще в 2012 году.
На КГРЭС, как на всех филиалах ПАО «Энел Россия», особое внимание уделяется охране труда и промышленной безопасности. Проводятся различные тренинги, обучающие программы для нашего персонала и подрядчиков. Одним из таких положительных примеров является внедрение системы «LOTO». Этот проект стартовал в 2014 году. Системы «LOTO» предназначены для обеспечения безопасности персонала при ремонте или техническом обслуживании оборудования. Он подразумевает использование дополнительных устройств для предотвращения несанкционированного, либо ложного приведения в работу каких либо устройств. На стадии реализации находятся еще два проекта в области охраны труда и промышленной безопасности.
Что касается инноваций в энергетическом комплексе, то им в компании уделяется повышенное внимание. Одним из важнейших «инновационных» событий стало открытие в рамках форума «Открытые инновации» в октябре 2017 года в Сколково третьего по счету инновационного центра Группы Enel. Данное событие еще раз подчеркнуло то, что в наше время инновации важны и необходимы.
Каковы перспективы развития электроэнергетики и Единой энергетической системы России на долгосрочную перспективу и роль в ней Конаковской ГРЭС?
Изменения в энергетическом секторе происходят с невероятной скоростью. Еще вчера использование возобновляемых источников энергии казалось чем-то далеким, а сегодня «Энел Россия» выиграла тендер на строительство двух ветропарков в Ростовской и Мурманской областях.
Продукт, производимый Конаковской ГРЭС — это электроэнергия. ПАО «Энел Россия» является одним из лидеров российского энергетического сектора. На электростанции нашей компании приходятся 5 % от общей выработки электроэнергии в год в России, что является очень хорошим показателем. Конаковская ГРЭС имеет хорошие показатели и обеспечивает надежное, безаварийное прохождение осенне-зимнего периода.
Давайте вернёмся немного в прошлое. В 2005 году Вы с отличием окончили Уральский государственный технический университет по специальности «инженер тепловых электрических станций». Расскажите, с чем был связан выбор будущей профессии?
Я родился в полёлке Рефтинский, где строилась крупнейшая в СССР угольная электростанция. Мой отец работал на Рефтинской ГРЭС с момента ее основания. Мама работала шеф-поваром в профилактории Рефтинской ГРЭС. Я понимал, что электроэнергетика — важнейшая составляющая нашей экономики, и профессия энергетика будет востребована всегда. Для меня выбор был очевиден.
До момента назначения на должность директора Конаковской ГРЭС, Вы занимали должность главного инженера блоков 300 МВт Рефтинской ГРЭС, которая также является одним из производственных филиалов ПАО «Энел Россия». Там был совсем другой регион, совершенно другая электростанция (угольная). Расскажите, в чем разница данных объектов?
Отличие Рефтинской ГРЭС в виде потребляемого топлива. Там важны такие процессы как топливоподача, золо- и шлакоудаление, доставка и распределение угля, утилизация его отходов. На угольных электростанциях много оборудования, которого нет на газовых электростанциях. Это оборудование значительно быстрее изнашивается и требует большего внимания и большего количества специалистов. Но процесс производства электроэнергии везде одинаков, независимо от того, угольная это или газовая электростанция.
Планируете ли Вы продолжать социальные проекты, которые проходили ранее при поддержке Конаковской ГРЭС и ПАО «Энел Россия»?
Мы будем не только продолжать, но и далее развивать деятельность в этом направлении. На прошлой неделе мы подвели итоги регионального этапа образовательного проекта PlayEnergy-2017 компании Enel, выявили победителей, которые будут соревноваться за главный приз уже на национальном этапе конкурса. Мы продолжим и сотрудничество с городом по поддержке социальных и культурных проектов, которые инициирует городская администрация.
Понравился ли Вам и членам Вашей семьи наш город? Где Вы успели побывать? Какие увлечения и хобби у Вас есть?
Город Конаково нам понравился. Хорошая экология, красивые виды Волги, множество парков, где можно погулять всей семьей. Нас удивило обилие грибов и ягод в местных лесах, мы нигде не встречали ничего подобного. Очень понравился парк Завидово, это одно из самых привлекательных мест нашей страны. Мы с нетерпением ждем наступления настоящей зимы, чтобы встать на лыжи. А пока посещаем спортзал, чтобы сохранить хорошую физическую форму.
Беседовала Ирина Вдовенко