Седая древность стала ближе
Интерес к истории Древней Руси в последнее время неуклонно растет. Пресытившись высокими технологиями, общением tet-a-tet с монитором, перестав гонять по экрану «танчики» и уничтожать монстров, наши люди выходят на просторы полей, чтобы возродить «преданья старины глубокой» и с упоением примеряют на себя образы былинных героев.
А былинные русские богатыри всегда были наделены отвагой и мужеством, честностью и скромностью и обязательно великодушием к побежденным. Жизнь богатырей была служением. В первую очередь Руси и ее народу. Женщины же в былинах наделены высокой моралью и преданностью. Видимо, это те качества, которые наш народ считал наиболее ценными и хотел видеть в самом себе, иначе они не попали бы в сказания, былины и сказки. И очень отрадно, что эти идеалы еще живы, еще востребованы в наши дни.
Это несомненно, иначе как объяснить растущую популярность таких мероприятий, как исторические реконструкции. На них воссоздают не только известные и малоизвестные сражения, но древний славянский быт, костюмы, игры и обряды. В прошлую субботу, 29 июля, уже в четвертый раз подобный праздник прошел в одном из самых древних поселений нашего района – селе Городня.
Городня упоминается в русских летописях, памятниках литературы Древней Руси, в записках иностранных путешественников Сигизмунда Герберштейна, Августина Мейерберга. Наиболее раннее упоминание в исторических документах относится к 1312 г., когда Городня была важным оборонительным объектом и защищала подступы к столице Тверского княжества со стороны Москвы. «Село Городень, Вертязин тож» видало немало славных сражений и после присоединения к Московскому царству. Ливонская война, польская интервенция, Государев разгром. последний раз поселение понесло большие разрушения во время Великой Отечественной. Так что лучшего места для проведения фестиваля исторической реконструкции «Русская земля» и быть не могло.
Программа праздника включала поединки «один на один», грандиозные массовые полноконтактные бои – бугурты. Несмотря на то, что оружие участников не было заточено, один удар топором или мечом сбивал с ног вполне крепких воинов. Да и вес доспехов весьма значительный: до 30-40 кг. Участвовать в поединках могли только подготовленные люди – члены различных исторических клубов. Именно они порадовали пришедших на праздник зрителей своей статью и удалью.
Для участников исторических клубов это серьезное увлечение, занятие «для души», которое позволяет лучше изучить культуру и быт русского народа, понять его идеалы и устремления. Так называемый «русский дух» для увлеченных людей не пустой звук. Они возрождают это патриотичное понятие.
Экскурс вглубь веков был бы неполным без воссоздания древнерусского быта. Зрителям предложили посмотреть изделия различных старинных промыслов, посетить мастер-класс по изготовлению доспехов, послушать выступления фольклорных коллективов.
Ирина Вдовенко