В Дубне открылась современная клиника лечения катаракты и глаукомы
В Дубне открылась современная клиника лечения катаракты и глаукомы
В последние годы все больше пациентов жалуются на проблемы со зрением. Связано это не только с ухудшающейся экологией, но и с повсеместным распространением компьютеров, за которыми нам приходится проводить большую часть рабочего времени. Именно поэтому так важно иметь возможность обратиться к квалифицированному врачу, который не только поставит правильный диагноз, но и проведет адекватное лечение.
В Дубне открылась и работает клиника «Глазная хирургия, специализирующаяся на лечении любых глазных патологий. Центр оснащен самым современным оборудованием, которое не всегда встретишь в ведущих клиниках столицы, и которое дает возможность быстро диагностировать практически все заболевания глаз. Оптическая когерентная томография позволяет обследовать сетчатку и зрительный нерв, также можно провести обследование на аппарате УЗИ и аппарате «Перитест». Авторефрактометр PlusOptix диагностирует состояние зрительной системы детей, начиная с 3 месяцев.
Возможности клиники
Основное направление деятельности клиники – лечение таких грозных заболеваний, как катаракта и глаукома. Оснащение операционного блока соответствует всем мировым стандартам, расходные материалы только импортные. Пациент после консультации с врачом имеет возможность выбрать искусственный хрусталик производства Индия, Израиль или США. Имплантируются как монофокальные линзы, так и бифокальные и мультифокальные. Проводятся операции по замене хрусталика при высокой степени миопии и быстро прогрессирующей близорукости.
Также проводится лечение следующих заболеваний:
- Косоглазия
- Дальнозоркости
- Синдрома сухого глаза
- Зрительного нерва
- Возрастной макулодистрофии
- Патологий слезных желез и каналов
- Халязиона
- Птеригиума
- Кератоконуса
Работает кабинет аппаратного лечения и салон оптики, где можно подобрать и изготовить очки (в том числе и детские) в течение 20 минут.
Руководит клиникой и проводит операции врач высшей категории — Матвеев Евгений Викторович. Закончил ординатуру МНТК им. Федорова, долгое время работал в отечественных и зарубежных клиниках, в том числе, в Йемене и Дубае. Имеет более чем 30-летний стаж оперирующего хирурга.
К услугам пациентов удобная парковка, отдельные кабинеты и никаких очередей – все приемы осуществляются строго по записи. Подробности вы можете узнать, посетив сайт клиники «Глазная хирургия» — www.glazdok.ru.
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