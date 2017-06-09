Троицкие гуляния у храма 40 севастийских мучеников
День Святой Троицы — это один из двунадесятых праздников, 12-ти главнейших после Пасхи праздников в Православии. Его также называют Пятидесятница, поскольку празднование приходится на 50-й день после Пасхи.
В этот день христиане вспоминают сошествие Святого Духа на апостолов, которое произошло спустя пятьдесят дней после Воскресения Христова в той самой комнате, где совершилась Тайная Вечеря. Этот эпизод рассказан в одной из книг Нового Завета — «Деяниях святых апостолов»: «…Внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они (апостолы и Богородица) находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать» (Деян.2:2-4). Апостолы получили возможность проповедовать Христа Воскресшего всему миру, на всех языках. Поэтому этот день еще называют Днем рождения церкви.
Часовня у строящегося храма Сорока севастийских мучеников в этот день была по традиции украшена березовыми ветвями, а пол был устлан свежескошенной травой. Обычай этот напоминает о ветхозаветной дубраве Мамвре, под зелеными ветвями которой прошла первая встреча человека и единосущной Троицей – Бог явился Аврааму.
После службы при поддержке администрации города и Совета депутатов состоялись праздничные гуляния, в которых приняли участие певческие коллективы ГДК им. Воровского: ансамбль народной песни «Злат венец» и вокальный квартет «Русская мозаика». Руководителем и хормейстером обоих коллективов является С. Панкова, а концертмейстерами А. Зотов и Б. Левченко.
Прозвучали песни, посвященные природе, Родине, казачьи и народные напевы. А также народные русские песни Тверской губернии, в том числе и те, что были найдены Светланой Панковой в фольклорной экспедиции по Тверской области. Они были разучены коллективами специально к празднику: «Вдоль по морю», «Как на той долинке». Тверской фольклор — самая интересная часть репертуара ансамбля. Именно эти песни сделали неповторимым творческое лицо коллектива. Мы, зрители, благодарны исполнителям за то, что они сохраняют для нас наследие наших далеких предков.
Троицкие гуляния – также давняя народная традиция. О том, как праздновали этот праздник в старину присутствовавшим рассказала В.И. Жулева. В этот день было принято готовить угощения и украшать их цветами. Именно так праздник и закончился – гостям предложили украшенный цветами каравай и сладости.
Ирина Вдовенко