Птичья история
А началось все с банального брака, когда еще в нулевых бригада монтажников-верхолазов облагораживала мне балкон на пятом этаже. Но узнал я об этом браке всего лет пять назад. Видно чего-то там монтажники не доглядели или просто схалтурили, но оставили они между напольным покрытием и бетонной плитой открытую нишу с торца балкона. Или, если хотите, своеобразное дупло, чтобы ближе к теме подойти. Но как известно природа пустоты не терпит, и лет пять назад, в начале лета услышал я доносящиеся из-под пола щебетанье птенцов. Вычислить новых обитателей моего балкона труда не составило – оказалось, что расквартировалась на нем многодетная семья черных стрижей. Сначала пернатые реагировали на мои выходы на балкон и, соответственно, приближение к гнезду весьма тревожно. Видно стриж-папа начинал крутить передо мной виражи, громко «ругаться» по-птичьи, крутые пикирования имитировать с прицелом в мой нос. Но вскоре пернатые поняли, что я не опасный, к роду ястребиных хищников явно не принадлежу и перестали реагировать на мои появления на балконе. Хотя, с такой виртуозностью полета никакие ястребы стрижам не страшны. Кстати, несколько раз, увлекшись погонями за мошкарой, птицы залетали в открытую оконную фрамугу балкона, и тогда мне приходилось выполнять функцию спасателя МЧС, брать их в руки и наподобие бумажных самолетиков запускать в небо. Ведь, сами стрижи из-за размаха крыльев с земли или ровной площадки взлететь не в состоянии.
Процесс «вставания» маленьких стрижей «на крыло» и их первый полет увидеть, конечно, не удалось. Но съехали мои пернатые постояльцы также неожиданно, как и появились. Отмечу что сейчас на моем балконе подрастает уже пятое поколение длиннокрылых и менять место гнездования чета стрижей, похоже, не собирается.
Но это не конец истории. Два года назад соорудили мы с дочкой на балконе простенькую кормушку из молочной коробки – типа, синичек зимой поддержать. Синицы ее освоили очень быстро, а вслед за ними в новую птичью столовку потянулись местные галки и даже какие-то неизвестные мне из уроков зоологии пернатые. Смешные такие, с хохолком. Причем, что удивительно крупные птицы вполне гуманно относились к своим более мелким собратьям и терпеливо ждали в столовку своей очереди, наблюдая за уплетающими корм синицами с ближайших берез. Благо кормушка наполнялась разными вкусностями — хлебной крошкой и всякой крупой по нескольку раз в день. То есть, продуктового дефицита не наблюдалось. Наверное, наличие бесперебойного питания и высокий этаж побудили сообразительных голубоглазых галок присмотреться к моему балкону более основательно. В итоге, в прошлом году из той же ниши стали доноситься щебетанья уже другого тембра – а проще говоря, в начале марта заселила стрижиное гнездо чета галок. Поди плохо — пусть не «пять звезд» апартаменты, зато халявные, а главное — питание «все включено». В смысле, кормушка в шаговой доступности.
В отличие от стрижей галки сразу же приняли меня за своего, разве что без клюва и перьев. Совсем не пугались появления на балконе и даже не стеснялись позировать перед фотокамерой в нескольких сантиметрах от объектива. В конце апреля из гнезда стали вылетать на тренировочные полеты птенцы, с характерным пушком на макушках. А еще через неделю птичий дом опустел.
После истории с галками подумал, что именно так в природе происходит естественный отбор — сильные вытесняют слабых. И выгнали нагловатые галки из своего гнезда черных стрижей навсегда. Но вдруг, в середине мая услышал я из-под пола уже знакомые стрижиные «песни». И понял, что балкон мой превращается в самый настоящий перинатальный орнитологический центр. Сначала на нем выходили птенцов галки, а после них с той же миссией заселились стрижи.
В этом году смена постояльцев прошла по той же схеме, что и в прошлом. В марте-апреле в гнезде хозяйничали галки, а в мае их сменила семья черных стрижей. И продолжение такой эстафеты, думаю, следует.
Илья Крылов