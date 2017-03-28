15 лет студии танца Ирины Коробовой
15-ю годовщину со дня основания празднует в эти весенние дни студия танца Ирины Коробовой. Студия– это Народный ансамбль народного танца «Родничок» — коллектив, работающий в русской фольклорной традиции; Образцовый ансамбль эстрадного танца «Мечта», который танцует эстрадные танцы, шоу-балет «Бьютис», исполняющий сложные по драматургии постановки. Все коллективы с успехом выступают в городе, в области, в разных городах страны, в странах дальнего зарубежья.
5 последних, самых плодотворных, самых ярких лет студия базируется в ГДК им. Воровского. Благодаря поддержке главы города В.В. Максимова и Совета депутатов у студии здесь есть свой удобный и светлый зал для занятий, красивые костюмы, необходимое техническое оборудование. Сейчас в студии несколько разновозрастных групп, в которых занимается 120 девочек.
Ирина Андреевна признается, что 15 лет пролетели одним днем. Она помнит поименно всех своих воспитанниц, даже тех, кто окончил занятия, знает, как складывается их жизнь, радуется их успехам. И в этих успехах немалая доля и ее труда. Ведь жизнь в студии не ограничивается только занятиями хореографией. Здесь одновременно учатся общаться, взаимодействовать в коллективе. А также вырабатывают привычку к труду и дисциплине, закаляют характер, прививают ответственность.
Но прежде всего занятия хореографией – это удовольствие. Для младших, начинающих девочек балетмейстер проводит уроки в форме игры, придумывает интересные образы. Девочки очень быстро начинают выходить на сцену, танцевать детские танцы, участвовать в постановках со старшими.
Большинство родителей считает, что в свободное от учебы время кроме вездесущих гаджетов, ничему не научающих и уводящих от реальности, у детей должно быть интересное и полезное увлечение. А танец – это одновременно и спорт и искусство. Физические нагрузки танцоров не меньше, чем у спортсменов, но при этом занятия и упражнения сопровождает музыка, красивые костюмы, блеск софитов, аплодисменты и восхищение зрителей. Все это дает Ирине Андреевне утверждать, что хореография – это наркотик, ведь она тоже вырабатывает эндорфины — гормоны радости и счастья. А что за жизнь без радости?
9 апреля студия приглашает на свой юбилейной концерт. В нем кроме основного состава ансамблей примут участие ученицы прошлых выпусков студии. Девушки получили разные профессии и живут в других городах. Но все они с ностальгией вспоминают время, проведенное в студии, «под крылом» Ирины Андреевны, время, когда все они были большой дружной семьей. Мы решили спросить их о тех мотивах, которыми они руководствовались, принимая такое решение.
Анна Зареченская считает, что танцы — самое подходящее занятие для девочки, ведь это женственность, артистизм, хорошие манеры и уверенность в себе. В три года мама привела на занятия к хореографу Коробовой. Это было нелегко, ведь приходилось трудиться, проводя несколько дней в неделю в танцклассе. В 12 лет она решила, что это слишком много и оставила занятия. Через полгода, попав на отчетный концерт, поняла, что скучает, и вернулась. Именно тогда началась осознанная работа над собой, которая продолжается до сих пор. Сейчас Анна получает профессию в техническом вузе, но одновременно танцует в Доме культуры МГУ. База, полученная в детстве, позволяет танцевать в самых разных стилях.
Мария Журина танцует уже 13 лет. В 7 лет бабушка привела в класс, где ее встретила Ирина Андреевне. С тех пор она считает студию лучшей. Ведь занятия дают не только привычку держать ровно спинку, но учат «держать струнку» в характере. Был момент, когда она бросила танцы, но мама и педагог убедили ее, что этого делать не стоит. Она осталась и не жалеет об этом. Студия стала для нее вторым домом. Занятия дали хорошую танцевальную школу и позже, учась в университете, она танцевала и бальные танцы, и современные. Еще она благодарна студии за то, что у нее была возможность побывать в разных городах России и за границей.
Юлия Зайцева окончила Государственный университет г. Дубна, получив специальность экономиста. Работает в администрации г. Дубна экспертом отдела туризма и услуг и одновременно преподает хореографию в частной студии танца. Так что студия дала ей вторую профессию.
Елизавета Шатрова танцует около 10 лет и начинала у Коробовой. До сих пор считает студию своей семьей. Так получилось, что в университете училась вместе с другими девочками из студии. Они танцевали на студенческих праздниках танцы, которым их обучила Ирина Андреевна. И даже брали в ГДК костюмы для выступлений.
Ольга Кузнецова 8 лет занимается танцами. Детские годы прошли, но ей хочется снова и снова приходить в ГДК, к любимому педагогу и окунаться в ту творческую атмосферу, что здесь царит. Когда у нее будет дочь, она непременно приведет ее в студию, ведь танец помогает раскрытию личности человека.
Все девушки с восторгом приняли предложение принять участие в юбилейном концерте и приступили к интенсивным репетициям. Для них это радость – встретиться здесь с подругами детства, оказаться в танцклассе, вспомнить, как делали здесь первые хореографические «па», учились делать батманы и пируэты. Но самое главное – это возможность отблагодарить любимого педагога, поздравить ее с праздником.
Ирина Андреевна благодарна безмерно всем, кто так или иначе помогает в работе. Администрации города и администрации ГДК за внимание к потребностям студии, родительскому комитету за помощь в организации поездок. Концерты проходят в форме ярких шоу-представлений и это заслуга всего коллектива ГДК, где привыкли работать одной командой. Сценарий создается совместно с режиссером Аленой Колесниковой, она же как правило выступает и в качестве ведущей. Воплощать в жизнь их задумки помогают звукорежиссер К. Курнукин и режиссеру по свету С. Трямкина. Все 15 лет коллектив одевает костюмер М.В. Дмитриева.
На концерте будут исполняться и уже полюбившиеся композиции, и несколько премьерных танцев. Один из танцев — современную драматическую поставку в стиле контемп. Все это стоит увидеть. Ждем всех на концерте!
В преддверии Дня работника культуры, который празднуется 25 марта, мы поздравляем балетмейстера Ирину Коробову, а в ее лице и весь коллектив ГДК им. Воровского с профессиональным праздником и желаем всех творческих успехов!
Ирина Вдовенко