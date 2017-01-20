Кудрявцевская волость: прошлое и настоящее
Кудрявцевская волость: прошлое и настоящее
Наша газета уже писала о Ременецком неформальном историческом обществе «Быль», объединяющем людей, интересующихся прошлым той местности, где они постоянно либо сезонно проживают. Они ведут серьезную исследовательскую работу и пытаются найти единомышленников среди жителей других поселений Конаковского района, чтобы создать единую картину его развития. Базой такого объединения станет Конаковский краеведческий музей. В будущем году планируется провести семинар по краеведению. К участию в нем приглашаются любители исторического краеведения.
Представители Ременецкого исторического общества в рамках подготовки к семинару пригласили сотрудников Конаковского краеведческого музея посетить территорию бывшей Кудрявцевской волости. В четырех оставшихся жилыми деревнях в основном сезонное, дачное население. Эдуард Германович, председатель исторического общества и самый активный его член, называет эту часть Юрьево-Девичевского поселения «медвежьим углом», но в этом нет никакого пренебрежения, напротив, он произносит это с любовью. Он приехал сюда из столицы??? Теперь бывший ??? завзятый селянин, но кроме грядок и плодовых деревьев в сферу его интересов входит множество других, не относящихся к сельскому хозяйству вещей.
Эдуард Германович встречает на паромной переправе. Отсюда видно место, где стояло самое древнее на территории нашего края городище «Топорок». Оно было найдено раскопано археологом Юлией Густавовной Гендуне в 1906-1909 гг. Городище было обнесено рвом, валом и высоким бревенчатым частоколом. Найденные здесь предметы свидетельствуют о том, что оно основано древними людьми еще в каменном веке и существовало несколько столетий. До возникновения Иваньковского водохранилища городище возвышалось на 7 метров. Сейчас остатки древнего поселения разглядеть практически невозможно – здесь отдыхают туристы.
Мы поехали по дороге, ведущей в Рождествено. Ее протяженность километров 20, но на этом пути четыре храма : один в Юрьево-Девичье, второй через 5 км на месте, где раньше было село Никитское, а ныне остался лишь Никитский погост; еще один, третий по счету храм, через 5 км. в Нестерово; и четвертый в самом Рождествено.
Лишь один из них в данный момент является действующим — Георгиевкий храм в селе Юрьево – Девичье. Мимо него проехать невозможно — он возвышается над округой. Его начали строить в 1826 г. Главный престол во имя святого великомученика Георгия (Юрия) был освящен 22 июня 1830 г. , позже появилось еще два придела в честь преподобного Алексия и во имя Василия Великого. В конце 1930-х гг. как и множество других храмов страны, церковь была закрыта. Долгие десятилетия здесь был склад. Но в начале 1990-х гг. храм благодаря прихожанам стал возрождаться. Появился священник, возобновились службы и началась реставрационные работы.
Нынешний настоятель храма, отец Сергий рассказывает нам о храме, прихожанах, иконах. Значительная часть из них обретена по сути дела чудесным образом. Местные жители находили их в подвалах, сараях и прочих неподходящих местах и приносили в церковь. Таким образом, появилась икона Дмитрия Солунского, икона «Всех скорбящих радость» и некоторые другие. Какие-то отреставрировали, а иные стали чудесным образом очищаться сами. Каждая история так замечательна, что хочется рассказать об этом. Однако, кроме людей, что приносят иконы в храм, есть и те, кто их оттуда … уносит. И если в жизни первых после таких событий случаются хорошие перемены, то судьба вторых, как правило, печальна.
Церковь Богоявления Господня в месте, которое раньше было селом Никитским, сегодня разрушается. В 90-е, когда состояние постройки еще было не так плачевно, были выделены средства
для установки кровли. Но средства… растворились, либо были потрачены не по назначению. Так или иначе, но крыша не появилась, а без нее храмовая постройка быстро ветшает. Уже давно с улицы можно разглядеть лики святых, взирающих с полуосыпавшихся фресок. Вряд ли храм восстановят, ведь прихожан нет.
Эдуард Германович – страстный собиратель местной старины. В его коллекции множество интереснейших предметов, начиная от причудливых окаменелостей, свидетельствующих о том, что в древности здесь плескались воды мирового океана до более современных вещей, бывших в ходу несколько столетий назад: пешня (с ее помощью долбили лед), кочедык, цепы, острога, плоскорезы. А также бытовые предметы, которыми пользовались хозяйки во все времена: старинные кованые сундуки, медные тазы для варки варенья, весы, коромысла, рубели, стеклянные бутыли причудливой формы. Гордость коллекции — раритетнейшая карта Конаковского района Московской области. Ведь административное отношение к столице мы имели всего два года .
Все это этнографическое богатство – местное, найденное в домах односельчан, либо жителей соседних Ременниц. И в ближайшее время станут экспонатами местного музея. Здание для него на своем участке выделил сам Эдуард Германович. В более отдаленных планах – создание этнической деревни – туристического объекта, где гости могли бы собственноручно истопить деревенскую печь, а затем замесить тесто, испечь хлеб и отведать его еще горячим, запивая компотом из местных, тут же собранных яблок. Таких удовольствий в деревенской жизни много. Жаль, что жители современных мегаполисов этого лишены. Прожить один день так, как жили предки можно не только с помощью машины времени. Татьяна Сергеевна Захарова старости деревни Ременицы.
Осмотрев по пути деревни Орешково и Новенькое, приехали в деревню Ременницы. Ее нам показал еще один член исторического общества Виталий Юрьевич Монастырский, сезонный житель. Он первым стал копаться в архивах, изучая прошлое своей деревни. Впечатленный ее более, чем пятисотлетней историей, он издал книгу «Ременницы», где изложил итог своей работы. Здесь фотографии архивных документов, старинные, еще позапрошлого века географические карты, фотографии, которым сто и более лет. Виталий Юрьевич показал нам самые старинные постройки поселения, рассказалт об их истории. Некоторые построены еще в позапрошлом веке, в царскую эпоху и уже дважды пережили смену общественно-экономических формаций – в революцию и в перестройку.
Здесь, в Ременницах, мы знакомимся со старостой деревни Татьяной Сергеевной Захаровой. Радушная хозяйка пригласившей нас в дом, чтобы показать картины своего предка, местного художника Василия Никифоровича Захарова.
Ременецкий художник Василий Захаров
Василий Никифорович Захаров появился на свет в 1895 г. В домах местных жителей сохранилось несколько его картин, написанных на фанере. Материал этот со временем разрушается, особенно при неправильном хранении, поэтому многие картины покрыты трещинами. Но, тем не менее, передаются из поколения в поколение, благодаря чему и сохранилось в истории имя их создателя.
Правнук художника Алексей Лукин, житель Конаково, собрал по крупицам все сведения о художнике и восстановил по архивам его родословную с 1643 г. Работа, достойная восхищения! Из-за своих необычных для сельского жителя увлечений Василий Никифорович прослыл чудаком среди односельчан. Но сегодня его картины имеют историческое значение для нынешних поколений ременчан, поскольку художник свои произведения рисовал с натуры и с документальной точностью. По ним можно судить о том, каким был Завидовский железнодорожный вокзал, как выглядела деревня и близлежащая округа сто лет назад.
Среди 15 картин, сохранившихся до сегодняшнего дня, на шести изображен Богоявленский храм в Никитском. В то время он был белоснежным, с крашеными с синие и зеленые цвета куполами и золочеными крестами. По одну сторону были засеянные зерновыми поля и односельчане, занятые нелегким крестьянским трудом, за пахотой, либо жатвой. А по другую сразу за церковной оградой начиналась деревня: бревенчатые избы с белыми наличниками, сады. На дороге, ведущей к храму, всегда присутствуют человеческие фигуры.
Сохранилось также несколько портретов. Весьма любопытен портрет предка художника — Дия Захарова – крестьянина с суровым и властным лицом. Хотя вряд ли работа эта принадлежит Василию Захарову, ведь тот, кто позировал для портрета, умер в 1903 г. на 86 г. жизни. Василию Никифоровичу в ту пору было всего 8 лет. Скорее всего, он написан отцом художника (вывод сделан автором статьи), Никифором Захаровым, ведь он также не чуждался искусства живописи. Такой же мрачноватый взгляд и сердито стиснутые губы на неподписанном детском портрете. Это девочки лет 8-9 с игрушками в руках. Портрет выглядит забавным из-за этого контраста и, хотя это работа уже советского периода, дает право предположить, что эти люди состояли в родстве.
Сохранился и автопортрет Василия Никифоровича: одухотворенное лицо, аккуратные усики, щегольской красный галстук заколот жемчужной булавкой. Портретное сходство с оригиналом подтверждает фотография, сделанная в 1915 году во время службы рядовым 2-й роты 3-го лейб-гвардии Стрелкового Его величества полка. Интересно, что даже в парадном военном мундире с саблей наголо взгляд Василия Никифоровича поэтичен. Что, впрочем, не мешало ему быть храбрым и получать медали за хорошую службу.
После революции 1917 года Василий Никифорович вернулся в Ременницы. Работал в своей кузнице, основанной еще его прадедом, а кроме того владел небольшим наделом земли, поэтому считался зажиточным. Не был репрессирован только потому, что деревне нельзя было остаться без кузнеца. В 1941, в возрасте 46 лет ушел на Великую Отечественную и пропал без вести в октябре 1941, успев написать несколько писем родным.
Наша страна состоит из множества больших и малых городов, сел, малюсеньких деревушек, в которых жили и живут интересные люди. Судьба каждого достойна внимания. Страна – это люди, т.е. мы с вами, а история страны – совокупность наших дел.
Научный сотрудник Конаковского краеведческого музея Ирина Вдовенко