В г.Конаково выбрали Человека года в десяти номинациях
9 декабря в нашем городе состоялась ежегодная церемония вручения наград третьего муниципального конкурса «Человек года-2016». Его основная цель — поощрение особых заслуг и достижений в профессиональной и общественной деятельности тех граждан, которые внесли весомый вклад в становление и развитие г. Конаково и Конаковского района.
За звание «Человек года» в 2016 году боролись лучшие из лучших в следующих номинациях: образование, культура, спорт, здоровье, обеспечение правопорядка, гражданская позиция, открытие года, промышленность, профессиональный долг, сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность.
Вручали награды победителям официальные лица: глава Конаковского района Людмила Алексеевна Козлова, глава администрации Конаковского района Олег Владимирович Лобановский, глава города Конаково Валерий Викторович Максимов, уполномоченный по правам человека в Тверской области Надежда Александровна Егорова.
Они же награждали победителей в различных номинациях и вручали красивые Кубки и дипломы.
Как отметила глава Конаковского района Людмила Алексеевна Козлова, этот конкурс проводится уже третий год и стал прекрасным стимулом для всех конаковцев для профессионального роста.
— Всё больше и больше желающих в нём участвовать. Спасибо вам всем за это, спасибо спонсорам и организаторам, спасибо зрителям и участникам. Самое главное, хотелось подарить людям радость и позитивный настрой, разнообразие в жизни и труде. А достойных людей в нашем районе во всех сферах деятельности большое множество. Именно они делают наш район одним из самых лучших. Спасибо всем и главное не победа, а участие. Проигравших в этом конкурсе нет.
Глава города Валерий Викторович Максимов поблагодарил организаторов конкурса за возможность наградить победителей в номинации «Образование», ведь учитель, по его словам – самая важная профессия.
— Педагог – это тот человек, который даёт путёвку в жизнь людям всех профессий и вкладывает в детей не только знание, но и душу. Многие успехи нашего города и района как раз связаны с тем, что у нас работают такие прекрасные Учителя с большой буквы. Сегодня будет номинирована только одна из них, но признания достойны многие.
Олег Владимирович Лобановский наградил Мастера спорта, многократного призера соревнований различного уровня, в том числе – трехкратного чемпиона Мира 2016г. и серебряного призера Чемпионата Мира 2016г. в составе сборной команды Тверской области по гребле на байдарках и каноэ Егора Олеговича Куликова и назвал его настоящим открытием года.
В номинации «Культура» победила Людмила Ивановна Сосунова, педагог дополнительного образования высшей категории МБУ ДО «Центр внешкольной работы» г. Конаково, талантливый, эффективный педагог, находящийся в постоянном творческом поиске..
В номинации «Спорт» компетентное жюри выбрало тренера-преподавателя по легкой атлетике МБУ ДО «ДЮСШ «ОЛИМП», прекрасного спортсмена-марафонца, длительное время возглавляющего общество конаковских марафонцев Анатолия Аввакумовича Афоненко.
В номинации «Гражданская позиция» из трёх представителей достойнейшим признан директор ЧОУ «Городенская Православная гимназия» Алексей Андреевич Злобин, Почетный гражданин Тверской области, который на протяжении своего служения активно занимается восстановлением храмов.
«Открытием года» стал Мастер спорта, многократный призер соревнований различного уровня, в том числе – трехкратный чемпион Мира 2016г. и серебряный призер Чемпионата Мира 2016г. в составе сборной команды Тверской области по гребле на байдарках и каноэ Егор Олегович Куликов.
В номинации «Профессиональный долг» победила заведующая отделом дошкольного, общего и дополнительного образования Управления образования администрации Конаковского района Любовь Николаевна Кулиева, «Советник муниципальной службы Тверской области 1 класса».
В номинации «Образование» лучшей признана учитель географии Муниципального образовательного учреждения специальной (коррекционной) школы № 4 г. Конаково Любовь Анатольевна Козлова , под руководством которой для обучения и воспитания детей с особыми образовательными потребностями созданы все условия.
В номинации «Обеспечение правопорядка» победил Александр Васильевич Дмитриев, старший прапорщик полиции, командир отделения отдельного взвода патрульно-постовой службы ОМВД России по Конаковскому району, добросовестный, исполнительный, ответственный сотрудник, который делится богатым опытом работы с начинающими сотрудниками.
В номинации «Здравоохранение» лучшей признана Надежда Николаевна Патюкова, заведующий, врач общей практики, ОСП Козловская городская больница, профессионально грамотный специалист с хорошей теоретической и практической подготовкой.
В номинации «Сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность» победила Вера Анатольевна Золотова, главный ветеринарный врач ОАО «Зверохозяйство Мелковское», грамотный, инициативный специалист с двенадцатилетним опытом работы.
В номинации «Промышленность» лучшим признан начальник Службы сопровождения эксплуатации Управления по эксплуатации филиала «Конаковская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» Александр Вадимович Катюшин, стаж работы которого в отрасли энергетики составляет 30 лет. За добросовестный труд был награжден медалью «За достойный вклад в развитие энергетики и в связи с 40-летием Конаковской ГРЭС».
Поздравляем всех победителей в номинациях с заслуженным признание их профессиональной деятельности и человеческих качеств, ведь конкурс недаром называется «Человек года».
Людмила Кикало