50 лет вместе
В начале декабря золотую свадьбу отпраздновали жители нашего города Анна Сергеевна и Лев Николаевич Нечаевы.
Поздравляли их с этим событием в торжественной обстановке в администрации г.Конаково глава города Валерий Викторович Максимов, глава городской администрации Олег Вячеславович Шаталов, зам. главы Лариса Николаевна Владимирова и зам.председателя Совета депутатов г.Конаково Дмитрий Владимирович Борисов и начальник отдела культуры, молодежи, физкультуры и спорта Сергей Иванович Никишин.
Валерий Викторович тепло поздравил супругов и преподнёс им Почётную грамоту, цветы и подарок:
— Сегодня мы собрались здесь по очень трогательному поводу – 50-летний юбилей своего брака отметили активные члены нашего общества, труженики, ветераны, прекрасные спортсмены и достойные люди. Кроме того, что они прошли по жизни полвека рука об руку, они много работали и регулярно занимаются спортом в легендарном спортивном обществе «Илья Муромец» для людей с ограниченными возможностями. Они постоянно участвуют во всех соревнованиях, занимают призовые места и являются примером здорового образа жизни, несмотря на болезни и возраст. Это прекрасные, скромные люди старой закалки, которые не сдаются и продолжают доказывать, что спортом могут заниматься все, и для сильных людей возможности не ограничены ничем.
Анна Сергеевна – Почётный донор СССР и России, она сдала кровь больше 100 раз, в общей сложности около 70 литров, тем самым спасла чьи-то жизни
Супруги Нечаевы – дети войны, Анна Сергеевна родилась в победный 1945 год в деревне Кашинском районе. Работала с самого детства. Вспоминает, что уже в семь лет теребила лён и помогала матери ухаживать за коровами. Её мама работала дояркой и была награждена за доблестный труд во время Великой Отечественной войны, несмотря на то, что родила и вырастила шестерых детей. Папа был дважды ранен подо Ржевом, работал председателем колхоза. Анна Сергеевна со школы начала заниматься спортом и участвовать в соревнованиях. Работала акушеркой в Конаковской ЦРБ. Всегда была активной участницей самодеятельности, санпостов, общественной жизни ЦРБ и города.
Лев Николаевич родом из Лихославльского района. Родился в 1941 году, отличник советской армии, всегда дружил со спортом. Помнит Великую Отечественную войну, которая застала их в Медном. Его отец погиб в 1942 году в тяжёлых боях под Смоленском. Долго искали его могилу, но узнали, что деревню, в которой он похоронен немцы сравняли с землёй. Лев Николаевич – Почётный энергетик, отработал 40 лет в электроцехе только на Конаковской ГРЭС, а общий стаж около 50 лет. Участвует в художественной самодеятельности.
Познакомились супруги Нечаевы, как и многие пары, на танцах, где юная Анна Сергеевна покорила его исполнением цыганочки. Оба любят лыжный спорт, имеют высокие спортивные разряды. В их уютной квартире много Почётных грамот, медалей и кубков, заработанных на соревнованиях разного уровня. Супругов Нечаевых можно встретить на соревнованиях круглый год по многим видам спорта, поэтому до сих пор они оба подтянутые и стройные, не сдаются болезням.
Когда мы спросили юбиляров о секрете долголетия их брачного союза, они ответили просто: «Должна быть взаимная уступка», а Лев Николаевич заметил, что по прошествии лет уже понял, что ссоры и размолвки по пустякам – это такая мелочь по сравнению с годами счастливой жизни вдвоём. Они вырастили прекрасную дочь, которая работает педагогом в нашем городе.
Поздравляем супругов Нечаевых с 50-летним юбилеем свадьбы и желаем долгих лет жизни, здоровья и любви.