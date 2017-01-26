16 оттенков зеленого
В Городской центральной библиотеке на Свободе 119 открылась новая выставка «…вокруг меня». Это 10 по счету персональная выставка дубненской художницы Светланы Шаровой и уже третья в нашем городе. Если учитывать коллективные вернисажи, в которых она участвовала, то это примерно 30-я выставка художницы. Впервые мы увидели ее творения в сентябре 2012 г. и во время ее прохождения Светлана успела подружиться с местной художественной богемой, и с тех пор участвует практически во всех вернисажах конаковских художников. На ее картинах стали появляться виды нашего города, полузаросшие проселочные дороги в его окрестностях, наша красавица Волга.
Художница признается, что полюбила наш город, приобрела здесь друзей. Иногда они выбираются «на природу». На языке художников это означает «на этюды». Многие из них посетили открытие выставки 18 января. Оно прошло в очень теплой обстановке: обсудили картины, а в качестве изящного дополнения Светлана прочла стихи, которые она пишет к собственным полотнам.
Пишет Светлана в основном с натуры и за сезон делает множество этюдов. Не все они становятся картинами но и те, и другие интересны не только как художественные произведения, но и как художественные документы эпохи. Ведь мир быстро меняется. Сносятся старые дома и вместе с ними уходят в прошлое уютные дворики со старыми деревьями, застаиваются высотными домами живописные пустыри, дикое разнотравье усмиряет ровно подстриженный газон. Человек все больше отдаляется от природы, порой забывая, что сам является ее частью. Пейзаж — один из способов помнить это, причем как написание оного, так и его созерцание.
Утренние лучи, бросающие нежные золотые блики, полуденный слепящий свет, мягкие розово-сиреневые оттенки сумерек – почти на всех картинах Светланы в том или ином виде присутствует солнечный свет. Именно от него зависит не только жизнь на нашей планете, но цвета на картинах художников. Преломляясь в его лучах, они непрерывно меняются. Задача художника — предать их как можно точнее.
16 оттенков зеленого насчитали зрители в картинах Светланы Шаровой. Зелёный, изумрудный, салатовый, шартрез, оливковый, тёмно-зелёный, болотный, фисташковый – наша, казалось бы, неброская природа имеет множество оттенков, нужно только внимательнее смотреть и уметь смешивать нужные краски в нужных пропорциях. А вдохновение? – спросите вы? Светлана признается, что оно приходит во время работы. Беря в руки кисть, она забывает о проблемах после нескольких мазков. Плохое настроение уходит, растворяется в солнечных лучах, уносится ветром и водой. Видимо поэтому у ее картин не бывает грустно. Отличный повод побывать на ее выставке!
Ирина Вдовенко